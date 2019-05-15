Жителя Хабаровского края осудили на четверть века тюрьмы за подготовку теракта

О 43-летнем Владимире (имя изменено - прим.ред.) в Хабаровском крае узнали в октябре 2018 года. Тогда все социальные сети затрубили о том, что в Николаевске-на-Амуре ФСБ задержала мужчину, который планировал теракт на территории социально значимых объектов города. Позже выяснилось, что преступление пресекли больше полугода назад, но никто из оперативников не предавал эту новость огласке, разумеется, в интересах следствия. И вот прошло больше года. В апреле 2019 Владимир выслушал приговор суда, и о преступлении можно говорить более детально.

Житель Николаевска оказался не из простых. В тюрьме он успел побывать не один раз, причем за совершение тяжких преступлений, среди которых разбой и нанесение побоев. Как сообщает источник «КП»-Хабаровск», в одном из случаев мужчина воткнул нож в беременную чеченку за то, что та имела вольность вступить в отношения с русским парнем. Да еще и носила в себе его ребенка. Неправильно это - считал Владимир. Конечно, за подобное деяние он снова оказался за решеткой, где его вдруг осенило.

Он решил, что идеология террора - его путь. Путь, к которому он пришел уже давно, просто до конца этого не осознавал. И вот, сидя в колонии, он присягнул на верность международной террористической организации «Исламское государство»*. Цель - участие в вооруженных действиях против страны, гражданином которой он является. Литература и, вероятно, сокамерники натаскали его за время отсидки, и в момент освобождения из тюрьмы он уже четко знал, чем займется на воле. Террором - единственно правильной, с его точки зрения, идеологией.

Выйдя из-за решетки, Владимир вернулся в Николаевск, в родной дом. Понял, что несмотря ни на что, должен попасть в Сирию. Но простых уголовников, тем более русских, туда не берут, поэтому ему было необходимо привлечь к себе внимание «высших сил». Чтобы пройти экзамен верности джихаду, Владимир запланировал теракт. Так он хотел добиться того, чтобы Россия вывела свои войска с территории Сирии. Чтобы напугать население и местную власть, он самостоятельно изготовил мощное взрывное устройство. Подорвать он хотел один из социально значимых объектов Николаевска-на-Амуре: больницу, школу, детский сад или администрацию - он так и не определился.

Взрывчатку мужчина прятал в заброшенном здании в Николавске.Фото: УФСБ России по Хабаровскому краю

Саму взрывчатку он изготавливал в заброшенном здании, где и прятал ото всех, однако сотрудники ФСБ все-таки нашли тайник, тем самым предотвратив теракт. Так и рухнули планы Владимира сразу после преступления уехать в Сирию. У него даже уже были готовы фальшивые документы для того, чтобы начать новую жизнь. Но он вернулся к прежней - жизни не на свободе.

В итоге в его отношении снова возбудили уголовное дело за изготовление взрывного устройства и подготовку теракта.

- 29 апреля 2019 года, по результатам рассмотрения уголовного дела, возбужденного УФСБ России по Хабаровскому краю, Дальневосточный окружной военный суд приговорил обвиняемого к 25 годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием первых семи лет в тюрьме, а оставшегося срока в колонии особого режима, - отметили в пресс-службе УФСБ России по Хабаровскому краю.

На фото осужденный.Фото: УФСБ России по Хабаровскому краю

Примечательно, что после оглашения приговора Владимир вышел из зала суда со словами: «Аллах акбар!». Вероятность, что он обжалует приговор, максимально велика, поэтому точку в этом деле ставить пока преждевременно.

* «Исламское государство» - международная террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.