Федеральный застройщик «Талан» выходит на рынок Сочи

Компания «Талан» начала работать в Сочи, который станет для девелопера 15-м городом присутствия. Застройщик выступил соинвестором заверешения строительства дома бизнес-класса «Столичный», расположенного в Адлерском районе города в 200 метрах от моря. Продажи обновленных квартир начнутся в 2019 году.

В рамках проекта «Талан» сделает более функциональными планировки, выполнит предчистовую и чистовую отделку квартир и концептуальное благоустройство придомовой территории, оборудует дизайнерские холлы.

В результате перепланировки квартиры станут более компактными, а значит, более доступными по цене. Предчистовая и чистовая отделка сократит временные и денежные затраты при переезде. Благодаря авторскому благоустройству во дворе появятся площадки для спорта и отдыха для всех возрастов, много зелени и многоуровневое освещение. Холлы, выполненные по индивидуальному дизайн-проекту, станут местом отдыха и встреч.

- В рамках стратегии географического развития мы планируем каждый год выходить в 2-3 новых региона, - отмечает генеральный директор компании «Талан» Константин Макаров. - Мы готовы рассматривать разные варианты: строить жилье с нуля или работать с уже готовыми объектами, в том числе помогая решать проблемы обманутых дольщиков. Неизменно одно - наш подход: жилье должно быть качественным, современным и технологичным.

Дополнительная информация:

Светлана Иванова, руководитель направления по PR компании «Талан».

(3412) 99-88-11 доб. 7737

ivanova.s@talan.group

Федеральная девелоперская компания «Талан» с 2002 года обеспечила жильем 25 000 семей, общий портфель проектов составляет 1,9 млн кв. м. Работает в 15 городах: Владивостоке, Ижевске, Набережных Челнах, Нижневартовске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Севастополе, Сочи, Твери, Тюмени, Уфе, Хабаровске, Ханты-Мансийске, Ярославле. Компания делает ставку на современные архитектурные решения, вписанные в городскую среду, для чего привлекает лучшие российские и европейские архитектурные бюро: Aukett Swanke (Великобритания), TSPA (Германия), Akkitehtisuunnittel (Финляндия) и др. Также проекты «Талана» предусматривают авторское благоустройство придомовой территории и современные технические решения. Компания одной из первых среди застройщиков перешла на договоры долевого участия с использованием эскроу-счетов. «Талан» имеет максимальный балл (5 баллов) в рейтинге Единого реестра застройщиков, фиксирующем соблюдение сроков ввода жилья, декларируемых застройщиками.