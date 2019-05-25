В Хабаровске главу группировки «Штольц», организовавшего нападение на ФСБ, приговорили к 26 годам заключения

Приговор двоим участникам группировки «Штольц» был вынесен Дальневосточным военным окружным судом спустя два года после нападения на приемную краевого управления ФСБ России в Хабаровске.

Тогда 17-летний Антон Конев расстрелял офицера федеральной службы безопасности и двух посетителей. Сам он погиб от рикошета собственной пули.

По данным, собранным следователями, Александр Таланов являлся лидером и организатором экстремистской группировки «Штольц», в которую входил Конев, вовлекал в нее несовершеннолетних и сам непосредственно учувствовал в подготовке расстрела.Об этом сообщает портал «Губерния».

Кроме того, в апреле прошлого года Таланов был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима за незаконный оборот оружия и боеприпасов - в багажнике его автомобиля оперативники нашли двухсотграммовую тротиловую шашку.

В итоге суд приговорил Александра Таланова к 26 годам заключения. 10 из них он проведет в тюрьме, остальные – в колонии строгого режима. Виновным он себя не признал.

Погибший сотрудник ФСБ Яков Хасанов, выпускник Хабаровского пограничного института ФСБ РоссииФото: Комсомольская правда

Второго участника радикальной группировки обвинили в соучастии в убийстве. Он сопровождал Конева в стрелковый клуб «Хаммер», где тот застрелил инструктора и похитил оружие. Затем помогал грузить пистолеты в автомобиль. Парень 1999 года рождения учился в колледже МЧС. Суд приговорил его к девяти с половиной годам в колонии общего режима.

Напомним, что нападение на краевое управление ФСБ России произошло в Хабаровске 21 апреля. Тогда 17-летний Антон Конев пришел в ведомство без вызова, сам. Подросток с сумкой вошел в помещение для приема граждан, где в этот момент был 25-летний сотрудник ФСБ и два посетителя, приглашенных в качестве переводчиков. Стрелок достал из сумки карабин «Сайга» и начал стрелять по людям. Сотрудник ФСБ и один из посетителей погибли, второй переводчик был ранен.

Для того чтобы похитить оружие Антон Конев расстрелял инструктораФото: Оперативная съемка

- Затем он вышел из кабинета и начал беспорядочно палить по камерам видеонаблюдения в холле, - рассказал источник «КП» -Хабаровск». – Одна из пуль в результате рикошетом попала в него самого. С собой у налетчика была «Сайга» и два спортивных пистолета.

Достаточно быстро выяснилось, что парень принадлежал к радикальной неонацистской группировке «Штольц». Оружие достал в стрелковом клубе «Хаммер» куда ходил заниматься. Накануне нападения на ФСБ он застрелил инструктора стрелкового клуба, похитил карабин и несколько пистолетов.

На следующий день после нападения оперативники произвели несколько арестов активных членов группировки, все оружие похищенное в клубе было найдено.

В ТЕМУ

Он был очень честным и никогда не боялся брать на себя ответственность — друг о погибшем в Хабаровске офицере ФСБ

Своими воспоминаниями об убитом вчера Якове Хасанове с корреспондентом "КП-Хабаровск" поделился его друг детства (подробности)

Сотрудники ФСБ попали в засаду при задержании вероятного подельника «хабаровского стрелка»

События разворачивались после полуночи, уже 22 апреля. Скорее всего, оперативники выяснили адрес реальной прописки Антона Конева, застреленного накануне в здании управления ФСБ — переулок Фабричный, 23. Кроме сотрудников ФСБ к дому для поддержки операции подтянулись бойцы СОБР. Квартира находилась на седьмом этаже. Находящийся в ней человек, услышав требование открыть дверь, неожиданно для силовиков, открыл по ним огонь (подробности)

МЕЖДУ ТЕМ

"В последний путь..."

В соцсети попала предсмертная переписка неонациста, застрелившего сотрудника ФСБ в Хабаровске. В ней парень накануне расстрела признается, что собрался «в последний путь». (подробности)