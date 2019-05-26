2019-05-26T04:34:54+03:00
Происшествия

Переселение грозит 43 жителям Токи в Хабаровском крае после пожара в двухэтажном доме

Жилой деревянный дом загорелся ранним утром в воскресенье, ликвидация пожара продолжается
Виктор ОРАТАЙ
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Переселение грозит 43 жителям Токи в Хабаровском крае после пожара в двухэтажном деревянном домеПереселение грозит 43 жителям Токи в Хабаровском крае после пожара в двухэтажном деревянном домеФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Пожар в деревянном многоквартирном доме в поселке Токи Ванинского района Хабаровского края ликвидируют пожарные подразделения. Утром 26 мая состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям администрации поселка, на котором обсуждался вопрос о расселении жильцов загоревшегося дома.

По предварительным данным, в нем проживало 43 человека, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Деревянный двухэтажный дом по улице Зеленой в поселке Токи загорелся в начале седьмого часа утра в воскресенье, 26 мая.

- Через несколько минут после вызова прибывшие первые пожарные подразделения установили, что дом полностью охвачен пламенем. Незамедлительно они приступили к тушению пожара. До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 43 человека, в том числе 12 детей. Информация о пострадавших не поступала, - добавили в спасательном ведомстве.

К половине восьмого утра пожарные локализовали пожар на площади 500 квадратных метров. Через 16 минут было ликвидировано открытое горение. Сейчас ведется проливка деревянных конструкций и разбор места пожара.

Всего для ликвидации пожара задействовали 22 человека личного состава и 8 единиц техники. Сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России проводят проверку.

Напомним, что в Хабаровске в ночь на воскресенье загорелся одноэтажный барак на улице Первостроителей. При пожаре погиб один человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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