2019-05-26T02:56:09+03:00
Происшествия

В Хабаровске на пожаре в бараке погиб человек, 16 человек эвакуировались

Кровля одноэтажного деревянного дома на улице Первостроителей загорелась в два часа ночи
Виктор ОРАТАЙ
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Кровля одноэтажного деревянного дома на улице Первостроителей в Хабаровске загорелась в два часа ночиКровля одноэтажного деревянного дома на улице Первостроителей в Хабаровске загорелась в два часа ночиФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В Хабаровске после пожара деревянном многоквартирном доме на улице Первостроителей найден погибший человек, его личность устанавливается. Об этом сообщили в пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Одноэтажный барака загорелся около двух часов ночи. Вспыхнула кровля. Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений из квартир самостоятельно эвакуировались 16 человек, из них 3 детей.

Кровля одноэтажного деревянного дома на улице Первостроителей в Хабаровске загорелась в два часа ночи Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Кровля одноэтажного деревянного дома на улице Первостроителей в Хабаровске загорелась в два часа ночиФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Полностью пожар был ликвидирован в 8:32 по хабаровскому времени. При разборе места пожара был найден погибший человек, его личность устанавливается. Всего для ликвидации пожара задействовано 28 человек личного состава и 8 единиц техники, - сказала в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Кровля одноэтажного деревянного дома на улице Первостроителей в Хабаровске загорелась в два часа ночи Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Кровля одноэтажного деревянного дома на улице Первостроителей в Хабаровске загорелась в два часа ночиФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В ведомстве уточнили, что причины возгорания выясняют сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России и Следственного управления СК России. Жильцы дома временно разместились у родственников и знакомых.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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