«Сгорели люди, но за это никто не ответил»: губернатор поручил разобраться в причинах пожаров в центре Хабаровска

В обстоятельствах резонансного пожара в бараке через дорогу от мэрии Хабаровска будет разбираться правительство края. Напомним, что огонь в доме вспыхнул 6 февраля этого года. В пожаре погибли мать и ее четырехлетний сын. Барак сгорел дотла.

Перспективный участок с двумя бараками напротив мэрии был передан ООО «Жилстройреконструкция» в аренду по договору развития застроенных территорий 12 лет назад. Расселять людей застройщик не спешил. Почему - непонятно, также, как и неясно: по какой причине договор с компанией продлевался, несмотря на невыполненные обязательства.

За эти годы сгорел один дом в глубине улицы Нагишкина, после его судьбу дважды разделило здание напротив администрации. В последнем пожаре в бараке по улице Карла Маркса, 51 погибло двое человек, многие остались без крова.

«Сгорели люди, но за это никто не ответил»: губернатор поручил разобраться в пожарах напротив мэрии ХабаровскаФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- У меня на 40 листах, на 40, повторяю, от людей лежат жалобы. Я, конечно, понимаю, что это вообще не полномочия края, но тем не менее. Сгорели бараки, сгорели дети, ответственности не понес никто. Что это за «Жилстройреконструкция»? Что это за организация? - адресовал свой вопрос представителю мэрии Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края.

Оказалось, что застройщик находится в Москве. Более детальную информацию администрация должна предоставить в ближайшее время.

- Несколько человек, которые были согласны переселиться в маневренный фонд, заселились, остальные находятся у родственников. С теми людьми, которые обратились к вам, встретимся, решим проблему по каждому, - отметила Ирина Шапиро, вице-мэр Хабаровска.

В обстоятельствах пожара сейчас разбираются следователи. Свою проверку организует и правительство.

- Я как понимаю, когда заключается договор аренды, там оговариваются сроки и правила. Так же не может быть, что 12 лет люди живут в подвешенном состоянии в бараках. Они не могут ни прописывать, ни выписываться. То есть они же ограничены в своих правах. Люди не расселялись, а сейчас вообще сгорели. Сгорели дети, и часть вины за это лежит на администрации, - сказал Сергей Фургал.

Неделю дано минимущества на то, чтобы вникнуть в договор аренды и выяснить: кто признал барак пригодным для проживания людей.