Мама погибла, отец в больнице, а ребенка нашли под завалами: пожар в центре Хабаровска унес две жизни

В Хабаровске минувшей ночью загорелся аварийный барак, который находится прямо напротив местной мэрии. Огонь полыхал на 200 квадратных метрах. Сначала пламя охватило одну из квартир на первом этаже, где жила семья из трех человек: мать, отец и их 4-летний сын, потом огонь перекинулся на другие квартиры деревянного дома. Тушили дом всю ночь, а потом и весь день.

Всего в бараке жили 9 человек. О судьбе семерых из них было известно сразу. Часть уехала к родственникам, чтобы посреди ночи не стоять на улице при температуре -25 в тапочках и куртке поверх домашней одежды. Мужчину из квартиры, с которой начался пожар, увезли в больницу в шоковом состоянии. Итого - двое пропавших. Женщину - супругу того самого потерпевшего, нашли чуть позже, а о судьбе мальчика стало известно лишь ближе к вечеру. Отец не мог внятно рассказать, где находился малыш во время пожара. Нашли его, когда спасатели заканчивали свою работу – разбирали завалы.

- Мальчика нашли под обломками. К сожалению, он был уже мертв, - коротко сообщила Ирина Щеголева, руководитель пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю.

Следователи пока воздерживаются от каких-либо комментариев. Однако по данному факту ими было возбужденно уголовное дело еще днем 6 февраля, но тогда было известно лишь об одной погибшей – маме ребенка.

Этот барак в конце прошлого года признали аварийным. Он подлежал сносу. Теперь сделать это будет намного проще. Деревянную постройку огонь уничтожил практически полностью. Кстати, в сводках МЧС он уже мелькал несколько раз. Известно, что дом горел в 2015 году. В следующий раз пожарные расчеты выезжали туда летом 2017-го. Тогда кто-то поджег мусор на чердаке. Его потушили быстро и предположили, что это шалили подростки. В отличие от этого ЧП, тогда все обошлось без жертв.