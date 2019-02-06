2019-02-06T11:15:55+03:00
Происшествия

Пожар в бараке напротив мэрии полностью потушен

Спасатели приступили к разбору завалов
Александра ШОПЕНКО
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Пожар в бараке напротив мэрии полностью потушенПожар в бараке напротив мэрии полностью потушенФото: СУ СК России по Хабаровскому краю
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Спустя 14 часов в центре Хабаровска потушили пожар в бараке, который находится прямо напротив мэрии. Напомним, что пламя охватило деревянный дом сегодня ночью. Крыша барака обвалилась, а огонь распространился на площади в 200 квадратных метров. В пожаре погиб один человек.

Огонь был полностью потушен сегодня, 6 февраля, в 16:21 часа дня. Сейчас спасатели разбирают завалы, чтобы установить точное число погибших. По предварительной информации, в доме во время пожара находился ребенок. Тяжелые конструкции, как рассказали в пресс-службе главка МЧС России по Хабаровскому краю, будет убирать бульдозер.

Региональный Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту смерти женщины 1989 года рождения. Также свою проверку проводит Госпожнадзор для установления причин пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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