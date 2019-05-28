«Ребенок в реанимации, состояние тяжелое»: врачи рассказали о самочувствии мальчика, обварившегося в колодце с кипятком в Хабаровске

27 мая в Железнодорожном районе Хабаровска случилось ЧП. Вечером во дворе дома, расположенного по переулку Дежнева, играли дети. Один из них наступил на гнилую древесину, которая прикрывала колодец. Однако вес семилетнего мальчика оказался для доски непосильной ношей. В итоге ребенок провалился в коллектор с кипятком по пояс. Сам выбраться из заточения он не мог - кричал, чтобы позвать кого-то на помощь. В итоге ребенка спасли, а затем экстренно госпитализировали во вторую краевую больницу с многочисленными ожогами тела.

- Сейчас мальчик находится в реанимации, - рассказал корреспонденту «КП»-Хабаровск» один из лечащих врачей медучреждения. - Его состояние оценивается как тяжелое. Пока говорить о том, сколько процентов его тела получило ожоги, рано.

Тем не менее происшествие стало предметом разбирательств у региональных следователей. Они после случившегося возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В ведомстве обратили внимание на то, что колодец не был прикрыт металлической крышкой, а сам коллектор принадлежит управляющей компании.

Оперативники намерены разобраться в случившемся и выяснить, по какой причине колодец не был закрыт, согласно всем нормам, и кто ответит за травмы семилетнего ребенка. Расследование уголовного дела продолжается.