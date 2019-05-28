"СОГАЗ-Мед" информирует про синдром крупа у детей

У детей первых лет жизни ложный круп возникает довольно часто, поэтому родителям важно иметь представление об этом заболевании.

Ложный круп - состояние, при котором ребенку становится трудно дышать из-за отека и сужения дыхательных путей. Основная причина - вирусная инфекция, которая приводит к отечности слизистой оболочки не только в носоглотке, но и в трахее.

Если у простуженного малыша кашель становится «лающим», а голос осипшим, вдох становится шумным и затрудненным, можно предполагать, что у него развивается синдром крупа.

ВЕРОЯТНОСТЬ РАЗВИТИЯ КРУПА

Не все дети болеют крупом. Один или два ложных крупа в младшем возрасте - это типичная ситуация, не вызывающая беспокойства в отношении будущего. Но есть дети с особенностями анатомии гортани, дыхательных путей, которые более склонны к этому заболеванию.

Нередко кто-либо из родителей у таких малышей в детстве тоже болел крупом. С другой стороны, есть вирусы, которые чаще прочих вызывают круп. Поэтому встреча именно с этими возбудителями инфекций повышает вероятность развития ложного крупа.

С возрастом вероятность развития крупа снижается, а после шести-семи лет это состояние чаще возникает у детей с пороками развития гортани и трахеи или у детей с аллергическими реакциями (отек гортани у них связан не с вирусной инфекцией, а с аллергией).

КАК ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ

Обычно сначала появляются привычные симптомы острой респираторной инфекции, то есть насморк, кашель, возможно повышение температуры. Первые признаки близости ложного крупа возникают или усиливаются к вечеру и ранним утром: это нарастающий сухой «лающий» кашель и осипший голос. Затем вдох становится «шумным» - сначала только во время плача или беспокойства, то есть когда малыш глубже и быстрее дышит. Спустя время при отсутствии лечения эти симптомы сохраняются и в спокойном состоянии.

При крупе малышу трудно именно вдохнуть. Вдох получается шумным, с усилием, а выдох остается нормальным. Во время вдоха можно заметить, как втягивается внутрь яремная ямка (углубление в нижней части шеи между ключицами). Этот признак появляется только при выраженном отеке дыхательных путей и является поводом к оказанию незамедлительной помощи ребенку.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ЛОЖНОМ КРУПЕ?

Итак, основные три признака развития ложного крупа у ребенка - это осиплость голоса, грубый «лающий» кашель и шумное дыхание.

У ребенка с вирусной инфекцией эти симптомы часто проявляются внезапно ночью или под утро. Если вам уже приходилось встречаться с таким состоянием, как круп, скорее всего, у вас дома есть небулайзер для ингаляций и четкая инструкция от педиатра о последовательности ваших действий.

Если у вашего ребенка это случилось впервые, нужно вызвать бригаду скорой помощи, не тратя время на наблюдение. Постарайтесь успокоить себя и ребенка, потому что при волнении и плаче мышцы гортани сжимаются, и дышать становится еще тяжелее.

Профилактические мероприятия, прежде всего, включают меры, направленные на предупреждение вирусных заболеваний. Но если у ребенка ранее уже наблюдались симптомы ложного крупа, приобретите небулайзер. В случае предпосылок к затруднению дыхания (появления хриплого голоса, единичные эпизоды «лающего» сухого кашля днем во время бодрствования) проведите ингаляцию с лекарством (назначается врачом) за два часа до сна, предотвратив таким образом возникновение приступа.

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