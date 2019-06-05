Господин Никто: в Хабаровском крае мужчина получил свой первый паспорт после 33-го дня рождения

В Амурский отдел по вопросам миграции обратился житель села Известковое Амурского района. По каким-то причинам его мать не зарегистрировала факт его рождения в органах ЗАГСа, и все свои 33 года мужчина просуществовал без документов.

Амурским городским судом вынесено решение об установлении факта рождения

Сотрудники отдела по вопросам миграции проделали большую работу, прежде чем смогли оформить гражданину паспорт Российской Федерации. Они установили, что мужчина родился в поселке Высокогорном Ванинского района. В журнале родильного дома сохранилась запись о его рождении, и это было единственным доказательством факта рождения. Правоохранители помогли мужчине составить заявление в суд об установлении факта его рождения.

Мужчина выразил благодарность сотрудникам ОМВД

В марте этого года Амурский городской суд вынес решение об установлении факта рождения. По решению суда в отделе ЗАГС администрации Амурского района Хабаровского края 33-летнему мужчине выдали свидетельство о рождении. На основании этого документа отдел по вопросам миграции в течение часа оформил и выдал паспорт гражданина Российской Федерации.