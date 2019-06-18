2019-06-18T10:07:03+03:00
Общество

В «КП»-Хабаровск» вручили приз победительнице фотоконкурса «Краса дальневосточной Росгвардии-2019»

Самая красивая сотрудница дальневосточного ведомства живет и служит на Камчатке, увлекается туризмом и экстремальными видами спорта
Борис КОКУРИН
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В «КП»-Хабаровск» вручили приз победительнице фотоконкурса «Краса дальневосточной Росгвардии-2019»В «КП»-Хабаровск» вручили приз победительнице фотоконкурса «Краса дальневосточной Росгвардии-2019»Фото: Комсомольская правда
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Старший лейтенант Мария Колпаченко, как и положено настоящей красавице, попала в конкурс «Краса дальневосточной Росгвардии – 2019» случайно. Мария вспоминает, как сотрудники пресс-службы зашли в кабинет и, даже не дав накраситься, сфотографировали.

Именно этот снимок за рабочим столом набрал в голосовании рекордные тридцать тысяч голосов, уверенно заняв первое место в конкурсе, в котором, на секундочку, приняли участие более пятидесяти сотрудниц дальневосточной Росгвардии, тоже далеко не дурнушек.

По специальности Мария связист. Автоматизация, защита информации, противодействие иностранным техническим разведкам - ее конек. В свободное от службы время увлекается туризмом, так что походные кроссовки для нее более привычная обувь, чем лодочки на каблуках.

- Мне более привычна полевая форма, - рассказывает Мария Колпаченко. – Связь, это такая сфера, что в платье работать тут не очень удобно. Да и в жизни я очень люблю природу, исходила наверное все туристические маршруты на полуострове. И пешие, и конные, и джип туры – все испробовала. Самый сложный, пока это был конный маршрут в Налычевскую долину, 12 часов верхом. Физически было тяжело, но сам поход очень понравился.

Именно эта случайная фотография вывела Марию в лидеры голосования Фото: Комсомольская правда

Именно эта случайная фотография вывела Марию в лидеры голосованияФото: Комсомольская правда

Возможности забрать приз победительнице конкурса «Комсомольской правды» пришлось ждать полгода. В Хабаровск из Камчатки Мария приехала на сборы, заодно заскочила в редакцию за выигрышем.

- Все говорят, что никто не сомневался в моей победе, ни друзья, ни сослуживцы, ни тем более родители. На восьмое марта меня официально поздравил руководитель управления, вручил букет и грамоту – о том, что я теперь официально самая красивая сотрудница Росгвардии на Камчатке. Было очень приятно. Девушек у нас много, но никто не ревнует – наоборот, все сопереживали и поддерживали. Того, что одержу победу, честно сказать, не ожидала, до этого только один раз участвовала в конкурсе красоты, еще в институте, там второе место заняла. Здесь первое место было полной неожиданностью. Очень непривычно, но приятно, - улыбается красавица.

Главный приз Марии - сертификаты от партнеров конкурса «Ресничный дом Валерии Стреж» и Релакс-центра "Гранд флоат". За время, пока идут сборы, она как раз сможет ими воспользоваться.

Другие призовые места достались Анастасии Пацеля из Приморья, Марии Косынкиной с Чукотки и Елизавете Суховой из Хабаровска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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