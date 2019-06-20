2019-06-20T16:41:34+03:00
Общество

Касатки из "китовой тюрьмы" вернутся в Хабаровский край после прямой линии с Владимиром Путиным

Первую партию косаток и белух выпустят на волю в районе Шантарских островов
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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На прямой линии с Владимиром Путиным в Хабаровском крае решился вопрос с «китовой тюрьмой». Фото: предоставлено «Эковахтой Сахалина»На прямой линии с Владимиром Путиным в Хабаровском крае решился вопрос с «китовой тюрьмой». Фото: предоставлено «Эковахтой Сахалина»
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Напомним, печально известный «Центр адаптации морских млекопитающих» в бухте Средней, тот самый, что называют «китовой тюрьмой», приковал к себе внимание всего мира после того, как в 2018 году стало известно о том, что в его резервуарах в ужасающих условиях содержали больше сотни косаток и белух, предназначенных для продажи в заграничные дельфинарии. Биологи, экологи и зоозащитники, проводившие осмотр животных, обнаружили признаки недоедания и обморожения, тогда же вскрылась и пропажа двух белух, которые, как предполагали специалисты, погибли от антисанитарии и голода. История о человеческой жестокости вскоре стала достоянием общественности, а позже и надзорных органов, которые возбудили ряд уголовных дел о незаконном вылове и жестоком обращении с животными.

МАГИЯ ПРЯМОЙ ЛИНИИ

После широкого освещения проблемы в СМИ, а также из-за большого общественного резонанса в ситуацию вмешался Владимир Путин. Президент поручил Минприроды решить дальнейшую судьбу китов до первого марта 2019 года, а министерство, в свою очередь, собрав несколько консилиумов со специалистами, постановило - китов выпустить обратно в природную среду обитания. Однако владельцы млекопитающих так просто со своими питомцами, а точнее, с потенциальными миллионами долларов, расставаться не пожелали. В результате сотня редчайших морских животных оказалась заложником юридических разбирательств, и никаких серьезных подвижек в этом деле не было до сегодняшнего дня. Совпадение или нет - но выпуск узников «китовой тюрьмы» назначили аккурат на тот день, когда должна была пройти прямая линия с президентом, за сутки до которой в бухту Среднюю приехала съемочная группа, которая должна была вести прямой эфир.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ

Беспрецедентная операция, аналогов которой нет в мире, началась сегодня днем с подготовки косаток и белух к транспортировке в специальных автованнах, ведь выпускать животных будут там, откуда выловили почти год назад - в районе Шантарских островов. Путь неблизкий - почти 1800 километров - часть из которых киты преодолеют по суше, а часть - на кораблях по Амуру. Для животных это огромный стресс, поэтому в пути их будут сопровождать тренеры, с которыми белухи и косатки общались в центре адаптации. Первую партию животных - две косатки и шесть белух - уже погрузили в фуры. Примечательно, что выпускать китов на волю решили небольшими группами, потому что сплотившись в неволе, эти группы повысят шансы своей выживаемости, когда попадут в природную среду. Наблюдать за жизнью китов после выпуска ученые будут регулярно - каждому млекопитающему установили специальные спутниковые метки, чтобы отслеживать их перемещение. Телесюжет о выпуске китов на волю показали сегодня президенту России Владимиру Путину прямо во время проведения прямой линии.

- Проблема известна, и, в общем-то, понятно, откуда все эти сложности возникают, - отметил Владимир Путин. - Только косатки стоят около 100 миллионов долларов, поэтому «заинтересантов» очень много, и проблема поэтому так непросто решается. Там, где большие деньги, там всегда сложности с решением. Слава богу, что движение уже началось.

Помимо президента ситуацию прокомментировал и Алексей Гордеев, заместитель председателя правительства РФ, который отметил, что в целях неповторения подобных ситуаций, правительство решило запретить вылов китов в культурно-просветительских целях, оставив только вылов для научных целей и для народов Крайнего Севера в небольших количествах.

- Операция по перебазированию косаток и белух займет около четырех месяцев, - сказал Гордеев. - Создана специальная рабочая группа, и мы взяли этот вопрос под контроль, понимая общественную значимость этой проблемы. Группа состоит из специалистов, ученых, представителей как федеральных, так и региональных структур, работа над вопросом ведется круглые сутки.

А пока две косатки и шесть белух едут в автованнах к Шантарам, и предстоит выпустить еще около 90 китов. Об успехе этой операции ученые смогут судить много позже, когда получат первые данные системы отслеживания. Главное, чтобы все получилось, и все киты живыми и невредимыми преодолели огромный путь до родных мест обитания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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