Накося, выкоси! В Комсомольске горожане взялись за косы

В Комсомольске-на-Амуре с 21 по 23 июня комсомольчане примут участие в городском покосе. Все желающие смогут наведении порядка в скверах, парках.

- Реалии таковы, что в бюджете города в этом году средств на подстрижку газонов заложено столько, что их хватит лишь на три улицы. Если в прошлом году на эти цели было отпущено 6 миллионов рублей, то в этом лишь 600 тысяч. Но это вовсе не означает, что мы все лето проведем в зарослях полыни и сорняков. Я обратился с призывом к неравнодушным гражданам, представителям различных общественных организаций, к тем, кто реально хочет изменить жизнь в родном городе к лучшему, взять в руки триммеры и скосить траву возле своего дома, на детской площадке, в любимом сквере. И на этот призыв откликнулись люди. Впрочем, я никогда не сомневался в комсомольчанах, - рассказал заместитель председателя общественного совета Комсомольска-на-Амуре Максим Аликин.

В серии акций по стрижке газонов, примут участие представители политических партий, общественники Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия"

- Я еще раз призываю всех подключиться к этой акции, вне зависимости от политической или иной принадлежности. Все мы с вами живем в одном городе и в наших силах попробовать хоть что-то изменить. Причем, предлагаю больше внимания уделить не центру города, где поддерживается относительный порядок, а спальным и отдаленным микрорайонам, - подчеркнул Максим Аликин.

Все желающие смогут наведении порядка в скверах, парках Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия"

В субботу и воскресенье «Справедливый призыв» поддержат представители других политических партий. Они будут косить траву на перекрестках, чтобы улучшить обзор для водителей и пешеходов.