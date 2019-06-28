ВЗРОСЛЫЕ «ИГРУШКИ»

Смотрю на замершего в немом восторге четырехлетнего карапуза. Прямо перед ним, потряхивая бронированными щупальцами, выписывает пируэты настоящий саперный робот. По высоте они примерно равны – полметра с кепкой, поэтому парень воспринимает его как большую игрушку и даже пытается потрогать странную «машинку» пальцем. Робот откатывается назад, малыш оглядывается на мать, во взгляде читается: «Ого» и «Купи»»!

- Вырастишь, тебе такую бесплатно дадут, - смеется женщина.

Гремя огнем, сверкая блеском стали: в Хабаровске открылся военно-технический форум «Армия -2019»Фото: Борис КОКУРИН

Рядом улыбаются довольные саперы. Им такую машинку, которую даже ломом не сломаешь, уже выдали. Раскалывая небо над головой, на высоте всего нескольких сотен метров, проносится пара новейших истребителей Су-35С. Пилоты включают форсаж и уходят в разворот.

Центральный аэродром города Хабаровска сегодня перенасыщен «игрушками» для настоящих мужчин. Ряды техники, выставленной на обозрение честной публики, уходят в горизонт. Чтобы обойти все, не хватит часа, чтобы осмотреть быстро, придется потратить полдня.

Гремя огнем, сверкая блеском стали: в Хабаровске открылся военно-технический форум «Армия -2019»Фото: Борис КОКУРИН

Тут, на секундочку, представлено около 80 единиц современного вооружения и боевой техники из арсеналов Восточного военного округа. Ударные и многоцелевые вертолеты, транспортные «Аннушки», танки, в том числе времен Великой Отечественной войны, над которыми возвышается американец – «Шерман». Специализированные автомобили, бронетранспортёры, машины связи и радиоэлектронной борьбы – глаза разбегаются! И все это в лучших традициях военных показов облеплено ребятней. Остается надеяться, что конструкторы поработали на совесть, потому что гражданские изделия под натиском детского любопытства давно бы пали смертью храбрых.

Гремя огнем, сверкая блеском стали: в Хабаровске открылся военно-технический форум «Армия -2019»Фото: Борис КОКУРИН

НИКТО КРОМЕ НАС

- А это «Шмайсер»? – тычет в автомат на столе паренек

- Угу, - кивает офицер со стальными глазами и ближневосточным загаром.

- А это «ПэПэШа»? – продолжает допрос подросток.

- Так точно, - уважительно соглашается военный.

- А потрогать можно? – не верит своему счастью мальчишка.

- Нужно, - улыбается майор и показывает, как отстегивается диск у старого автомата.

В это время на газоне разворачивается настоящее театральное действо. У палаток вооруженные люди в «арафатках» и с приклеенными бородами, заламывая руки, тащат под навес двух медсестер «Красного креста».

Гремя огнем, сверкая блеском стали: в Хабаровске открылся военно-технический форум «Армия -2019»Фото: Борис КОКУРИН

- Вы видите, как террористы взяли в заложники медиков, - радостно комментирует военный с микрофоном. – Внимание, сейчас начнется операция по их освобождению!

Подтверждая слова офицера, над аэродромом нарастает рокот вертолетных двигателей, из-под низких облаков выныривают трудяги Ми-8, их сопровождают тонкие силуэты «аллигаторов». Пока транспортники высаживают десант, над лагерем боевиков начинают смертельно опасный танец Ка-52.

Гремя огнем, сверкая блеском стали: в Хабаровске открылся военно-технический форум «Армия -2019»Фото: Борис КОКУРИН

Рвутся фугасы, комьями разлетается земля. Десант во время обстрела подкравшийся к злодеям, переходит в атаку. Трещат пулеметы и автоматы, бухают гранаты. Десять минут и все кончено – медсестрички обнимают спасителей, пленные боевики бессильно скрежещут зубами и грызут искусственные бороды.

Гремя огнем, сверкая блеском стали: в Хабаровске открылся военно-технический форум «Армия -2019»Фото: Борис КОКУРИН

ТТ – «ТАНЦУЮЩИЕ ТАНКИ»

Что такое танк? Правильно, боевая бронированная машина. Тяжелая. «Т-80» весит около 40 тонн, но этого веса одному из самых быстрых танков в мире не дашь. Он смотрится подтянутым и каким-то хищным. Это доведенная до совершенства, отточенная десятилетиями военной инженерной мысли, особая красота. Рядом с ним «Шерман» напоминает неповоротливого бегемота, «ИС» - толстокожего слона. «Восьмидесятка» поджара и стремительна как спринтер или танцор. И да, этот танк умеет танцевать.

Гремя огнем, сверкая блеском стали: в Хабаровске открылся военно-технический форум «Армия -2019»Фото: Борис КОКУРИН

Из громкоговорителей доносится вальс, четыре боевые машины разбиты на пары – у дам бантики на башнях, у кавалеров «бабочки» на броне. Движения тяжеленных машин точны и изящны, они сближаются, расходятся, кружатся и все это под раз, два, три, не сбиваясь с ритма. Кто ни разу не был на месте механика-водителя, тот не поймет, чего стоит этим ребятам держать такой странный строй, почти не видя партнера. Тур вальса закончен, и танцующие танки под аплодисменты кланяются зрителям. Стволы пушек синхронно опускаются и поднимаются вновь.

Гремя огнем, сверкая блеском стали: в Хабаровске открылся военно-технический форум «Армия -2019»Фото: Борис КОКУРИН

- Мы где-то месяц репетировали по три – четыре раза в день, - вытирает лоб платком Сергей Шварц, механик -водитель танка «Т-80». – работает весь экипаж, я, например отвечаю за синхронность движения, командир и оператор отвечают за движения башни, главное, чтобы все было синхронно, в этом красота. Танк машина громкая, поэтому музыки мы не слышим, просто чувствуем ритм и двигаемся под него. К слову сказать, я сам вальс, конечно, танцевать могу, но в танке сейчас получается гораздо лучше и как-то привычнее. Я уже шесть лет на танке – это мое.

Гремя огнем, сверкая блеском стали: в Хабаровске открылся военно-технический форум «Армия -2019»Фото: Борис КОКУРИН

Форум «Армия» на территории страны проходит уже пятый год подряд, в Хабаровске это второй такой массовый показ боевой техники. В этом году он стал по-настоящему масштабным, форум одновременно идет в семи городах, расположенных на территории Восточного военного округа. Самые зрелищные представления в Хабаровске и Владивостоке. Здесь есть и статическая экспозиция, и специальные динамические площадки.

Гремя огнем, сверкая блеском стали: в Хабаровске открылся военно-технический форум «Армия -2019»Фото: Борис КОКУРИН

Кроме военных, свое мастерство и технику представляют военные спасатели и бойцы Росгвардии. Форум будет идти еще два дня, до воскресенья. Как ожидают организаторы, его посетят десятки тысяч хабаровчан и гостей города. И разочарованным не уйдет никто.