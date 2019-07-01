Фотоконкурс «Лето и малыш»

Лето! Пора отпусков, каникул и самых ярких фотографий на фоне природы! Наверняка вы уже сделали несколько кадров вашего малыша на даче или в деревне у бабушки? А, может, организовали для него целую фотосессию?

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Партнер конкурса - научно-практический центр клинической неврологии «Клевер», специализирующийся на патологии речи и коррекции отклонений в психоневрологическом развитии детей, а также на решении проблем, связанных с поведением. Прием пациентов ведут узкие специалисты - невролог, невролог-эпилептолог, педиатр, нефролог, ортопед, детский психиатр, мануальный терапевт, травматолог, логопед, специалист по кинезиотейпингу.

Центр располагает двумя отделениями по адресам: ул. Комсомольская, 96 и ул. Воронежская, 49.

С инстаграмом центра можно ознакомиться, перейдя по ссылке Kleverkhv27

Информацию можно получить на сайте www.klever27.ru и по телефонам: 8 (4212) 78-21-21 и 94-21-21.