Правительство Хабаровского края полностью выплатило зарплаты работникам санатория «Уссури»

Доля собственности правительства Хабаровского края в санатории «Уссури» составляет около 65%. Решением совета директоров была произведена допэмиссия ценных бумаг, которые приобрели краевые власти.

ЛЮБОЙ КАПРИЗ ЗА ВАШИ ДЕНЬГИ

Профсоюзы предложили правительству края: мы отдадим в дар наш пакет акций, а вы возьмете на себя погашение дебиторской задолженности и обязуетесь выплатить персоналу долги по зарплате. В феврале 2019 года состоялась передача контрольного пакета акций АО «Санаторий Уссури». После 21 июня краевые власти получили 65% ценных бумаг, на этой неделе краевую долю собираются довести до 91%. Дебиторка составляет порядка 91 миллиона вместе с зарплатами. Ее полностью погасят со дня на день. И вот, это время пришло.

- Таким образом предприятию были предоставлены бюджетные инвестиции – 91,44 миллиона рублей. Большая часть этих средств пошла на погашение кредиторской задолженности в рамках процедуры оздоровления предприятия. Около 16 млн рублей перечислены на счета бывших сотрудников санатория, - отмечает начальник отдела по работе с краевыми предприятиями и хозяйственными обществами краевого министерства имущественных отношений Станислав Столяренко.

Деньги на счета 151 сотрудника уже поступили. Речь идет о погашении задолженности за январь-ноябрь 2018 года. В этот период из-за непростой финансовой ситуации персонал санатория был сокращен.

Деньги на счета 151 сотрудника уже поступили Фото предоставлено администрацией санатория «Уссури»

ПЕРСПЕКТИВЫ ЗДРАВНИЦЫ

Забрав санаторий, краевые власти задумались: что же с ним делать? В мае в Хабаровск приезжала руководитель Образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. Московская гостья сообщила о грандиозных планах по перепрофилированию «Уссури»: на его базе будет открыт центр для одаренных детей, по образу и подобию «Сириуса». Однако жителей края эта новость не слишком обрадовала. Все-таки талантливых детей у нас меньше, чем тех, кому требуется санаторно-курортное лечение.

- Было три предложения: медицинская реабилитация населения, санаторно-курортное лечение, создание регионального центра по поддержке молодежи и одаренных детей по типу «Сириуса». Мы склонялись к последнему варианту, но получили отрицательные отклики со стороны местного населения об изменении профиля санатория «Уссури». У нас есть распоряжение президента России о сохранении санаторно-медицинского лечения в Хабаровском крае. Направление санатория меняться не будет, но наша задача - привести его в порядок, - сообщил во время визита в санаторий Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края.