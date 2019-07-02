2019-07-02T11:44:41+03:00
Общество

Правительство Хабаровского края полностью выплатило зарплаты работникам санатория «Уссури»

Необходимые деньги для выплат нашли в краевом бюджете
Владимир ЗЕНКОВ
Поделиться:
Правительство Хабаровского края полностью выплатило зарплаты работникам санатория «Уссури»Правительство Хабаровского края полностью выплатило зарплаты работникам санатория «Уссури»Фото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

Доля собственности правительства Хабаровского края в санатории «Уссури» составляет около 65%. Решением совета директоров была произведена допэмиссия ценных бумаг, которые приобрели краевые власти.

ЛЮБОЙ КАПРИЗ ЗА ВАШИ ДЕНЬГИ

Профсоюзы предложили правительству края: мы отдадим в дар наш пакет акций, а вы возьмете на себя погашение дебиторской задолженности и обязуетесь выплатить персоналу долги по зарплате. В феврале 2019 года состоялась передача контрольного пакета акций АО «Санаторий Уссури». После 21 июня краевые власти получили 65% ценных бумаг, на этой неделе краевую долю собираются довести до 91%. Дебиторка составляет порядка 91 миллиона вместе с зарплатами. Ее полностью погасят со дня на день. И вот, это время пришло.

- Таким образом предприятию были предоставлены бюджетные инвестиции – 91,44 миллиона рублей. Большая часть этих средств пошла на погашение кредиторской задолженности в рамках процедуры оздоровления предприятия. Около 16 млн рублей перечислены на счета бывших сотрудников санатория, - отмечает начальник отдела по работе с краевыми предприятиями и хозяйственными обществами краевого министерства имущественных отношений Станислав Столяренко.

Деньги на счета 151 сотрудника уже поступили. Речь идет о погашении задолженности за январь-ноябрь 2018 года. В этот период из-за непростой финансовой ситуации персонал санатория был сокращен.

Деньги на счета 151 сотрудника уже поступили Фото предоставлено администрацией санатория «Уссури»

Деньги на счета 151 сотрудника уже поступили Фото предоставлено администрацией санатория «Уссури»

ПЕРСПЕКТИВЫ ЗДРАВНИЦЫ

Забрав санаторий, краевые власти задумались: что же с ним делать? В мае в Хабаровск приезжала руководитель Образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. Московская гостья сообщила о грандиозных планах по перепрофилированию «Уссури»: на его базе будет открыт центр для одаренных детей, по образу и подобию «Сириуса». Однако жителей края эта новость не слишком обрадовала. Все-таки талантливых детей у нас меньше, чем тех, кому требуется санаторно-курортное лечение.

- Было три предложения: медицинская реабилитация населения, санаторно-курортное лечение, создание регионального центра по поддержке молодежи и одаренных детей по типу «Сириуса». Мы склонялись к последнему варианту, но получили отрицательные отклики со стороны местного населения об изменении профиля санатория «Уссури». У нас есть распоряжение президента России о сохранении санаторно-медицинского лечения в Хабаровском крае. Направление санатория меняться не будет, но наша задача - привести его в порядок, - сообщил во время визита в санаторий Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Роскачество проверило цельнозерновой хлеб: какой самый полезный
Самый любимый хлеб всех худеющих и придерживающихся ЗОЖ - мультизерновой с добавлением овсяной муки, отрубей, семян льна, тыквы, подсолнечника, орехов и так далее. Правда ли, что он более полезен, чем обычный, выясняли эксперты [5 мифов]
Новости 24
Мусор из котельной в Хабаровском крае нагло пытались спрятать в лесу
«Принципиальную» мамашу в Хабаровском крае попытаются исправить работой
В Хабаровском крае рассказали, возле каких водоемов отдыхать безопасно
В Еврейской автономии определились, кого считать «детьми войны»
Хабаровскому зрителю представят лучшие спектакли национальной премии «Золотая маска»
Американских кур-диверсантов сожгли в печи в Хабаровском крае
Разбойный дуэт ответит перед судом в Хабаровске за «наезды» на дальнобойщиков
В нацпарке Хабаровского края соорудят первый на Дальнем Востоке глемпинг
Работникам комбината в Хабаровском крае построили дома на берегу Амура
«Цифровой прорыв» поможет IT-компаниям в Хабаровском крае подняться на уровень выше
Служебные собаки и кинологи в Хабаровске поймали условного нарушителя
Отец из Еврейской автономии ради встречи с детьми угнал машину приятеля
Санаторий «Уссури» в Хабаровском крае рассчитался со своими работниками
Пенсионерка в Хабаровском крае почти сутки пролежала на пороге ванной в ожидании помощи
В Комсомольске-на-Амуре простятся с Гринкругом Михаилом Соломоновичем
Поиски пропавшего в Хабаровске Максима Игоревича Слепцова продолжаются
Мультфильмы со всего мира показали взрослым и маленьким хабаровчанам
Корабелы из Комсомольска замахнулись на строительство малых корветов
Злодей с ножом приходил в магазины Комсомольска за телефонами продавцов
Погода в Хабаровске на 2 июля 2019 года: днем до +22, возможен кратковременный дождь
Рэпер Андрей Звонкий потусил на Дне молодежи в Хабаровске