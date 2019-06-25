Правительство Хабаровского края сохранит санаторий «Уссури»

Как стало известно на минувшей неделе, правительство Хабаровского края приняло решение о сохранении и восстановлении санатория «Уссури». Объект, некогда называвшийся здравницей, по мнению правительства, мог бы превратиться в центр поддержки одаренных детей и молодежи, а также в медико-реабилитационный центр. Однако жителям края не понравилась эта идея, и санаторий сохранит свой основной профиль.

Разговоры о передаче санатория в руки правительства велись уже давно, еще при прошлом губернаторе. Однако дела дальше слов не пошли, и санаторий остался в подвешенном состоянии. Крайне острой ситуация стала тогда, когда санаторий перестал принимать пациентов, а у администрации «Уссури» закончились деньги на то, чтобы отапливать помещение зимой. Тогда руководство санатория написало на имя губернатора Хабаровского края Сергея Фургала коллективное письмо. Прошлым летом в санатории «Уссури» уже прошли масштабные сокращения персонала. В штате осталось несколько человек, которым приходилось следить за сохранностью санаторных помещений.

- Было три предложения: медицинская реабилитация населения, санаторно-курортное лечение, создание регионального центра по поддержке молодежи и одаренных детей «Сириус». Мы склонялись к организации на базе санатория детского центра по типу «Сириуса», но получили отрицательные отклики со стороны местного населения об изменении профиля санатория «Уссури». У нас есть распоряжение президента России о сохранении санаторно-медицинского лечения в Хабаровском крае. Направление санатория меняться не будет, но наша задача - привести его в порядок - сообщил Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края.

Правительство Хабаровского края приобрело контрольный пакет акций АО «Санаторий Уссури». После 21 июня краевые власти получили 65% ценных бумаг, на этой неделе краевую долю собираются довести до 91%.

Стоит отметить, что с приобретением «Уссури» краевые власти приобретают и долг по зарплатам перед бывшими сотрудниками санатория.

В настоящее время разрабатывается концепция реконструкции, краевому минздраву отведен всего месяц.