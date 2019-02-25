Контрольный пакет акций санатория «Уссури» под Хабаровском купило правительство края
Правительство Хабаровского края купило 51,3 процента акций АО «Санаторий «Уссури». Напомним, что ранее контрольный пакет принадлежал региональному отделению профсоюзов. Сумма сделки не раскрывается.
- Сейчас думаем, как рационально и максимально эффективно использовать эту территорию. На одной половине можно построить детский образовательный центр, на второй - восстановить санаторий, - сообщил Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края в своем Instagram.
Он также призвал жителей региона предлагать свои идеи по развитию здравницы. Пост собрал уже почти дну тысячу комментариев, большинство пользователей высказываются за то, чтобы восстановить и модернизировать санаторий.
- Санаторий и должен быть, но, конечно, его нужно сделать современным с культурной программой, фитнес-клубом и тому подобное. Нужно уйти от санатория только для пенсионеров, необходимо расширить спектр возможностей учреждения. Можно на его базе делать детские и взрослые (семейные) туры, проводить форумы и так далее. Главное - финансирование и грамотное руководство, - высказался в комментариях Олег Плешаков.
Санаторий перестал принимать пациентов в октябре прошлого года. В конце февраля 2019-го было объявлено, что идет процедура передачи здравницы в собственность региона.
Главный бухгалтер «Уссури» обвиняется в хищении почти трех с половиной миллионов рублей. К уголовной ответственности также привлекли экс-директора здравницы, который, по версии прокуратуры, задолжал более семи миллионов рублей по зарплатам сотрудникам.
ИСТОЧНИК KP.RU