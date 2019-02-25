2019-02-25T05:59:23+03:00
Общество

Контрольный пакет акций санатория «Уссури» под Хабаровском купило правительство края

Здравница не принимает пациентов уже четыре месяца
Александра ШОПЕНКО
Поделиться:
Контрольный пакет акций санатория «Уссури» под Хабаровском купило правительство краяКонтрольный пакет акций санатория «Уссури» под Хабаровском купило правительство краяФото: Александра ШОПЕНКО
Изменить размер текста:

Правительство Хабаровского края купило 51,3 процента акций АО «Санаторий «Уссури». Напомним, что ранее контрольный пакет принадлежал региональному отделению профсоюзов. Сумма сделки не раскрывается.

- Сейчас думаем, как рационально и максимально эффективно использовать эту территорию. На одной половине можно построить детский образовательный центр, на второй - восстановить санаторий, - сообщил Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края в своем Instagram.

Он также призвал жителей региона предлагать свои идеи по развитию здравницы. Пост собрал уже почти дну тысячу комментариев, большинство пользователей высказываются за то, чтобы восстановить и модернизировать санаторий.

- Санаторий и должен быть, но, конечно, его нужно сделать современным с культурной программой, фитнес-клубом и тому подобное. Нужно уйти от санатория только для пенсионеров, необходимо расширить спектр возможностей учреждения. Можно на его базе делать детские и взрослые (семейные) туры, проводить форумы и так далее. Главное - финансирование и грамотное руководство, - высказался в комментариях Олег Плешаков.

Санаторий перестал принимать пациентов в октябре прошлого года. В конце февраля 2019-го было объявлено, что идет процедура передачи здравницы в собственность региона.

Главный бухгалтер «Уссури» обвиняется в хищении почти трех с половиной миллионов рублей. К уголовной ответственности также привлекли экс-директора здравницы, который, по версии прокуратуры, задолжал более семи миллионов рублей по зарплатам сотрудникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Хабаровским старшеклассникам устроят экскурсию по анатомическому музею
Дети из Хабаровского края могут бесплатно отдохнуть в детских центрах «Орлёнок», «Океан» или «Артек»
Главврач в Хабаровском крае оказался в опале из-за ошибки в трудовом договоре
Новый спортивный комплекс с бассейном открылся в Хабаровске
Как в аду побывали хабаровские пожарные, потушившие пламя на складе покрышек
Бывалый уголовник обчистил в Комсомольске-на-Амуре квартиру, которую снимал
Наглый папа на Камчатке бросил дочь, но исправно получал выплаты вместо нее
В центре Хабаровска автобус с пассажирами врезался сразу в столб и в дерево
Молодой и пьяный водитель в Хабаровске чуть не покалечил своего пассажира
На Гражданском форуме в Комсомольске-на-Амуре расскажут, как подать заявку на президентский грант
В Хабаровском крае виновных в поджогах сухой травы будут штрафовать
25 февраля ограничили проезд на Комсомольской трассе
Ребенка из поселка Софийск срочно доставили санитарным авиарейсом в Хабаровск
Чиновникам в Хабаровском крае не понравилось, что они должны установить дорожные знаки
Матч «Амур» - «Рига», 24 февраля: хабаровчане добыли последнюю победу в сезоне 2018/19
Погода на 25 февраля 2019 в Хабаровске: днем -3 градуса, небольшой снег
В Хабаровск из Биробиджана экстренно доставили беременную женщину
В Комсомольске мужчина дал другу телефон позвонить и потерял обоих