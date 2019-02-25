Контрольный пакет акций санатория «Уссури» под Хабаровском купило правительство края

СЕГОДНЯ 05:59 2019-02-25T05:59:23+03:00

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Правительство Хабаровского края купило 51,3 процента акций АО «Санаторий «Уссури». Напомним, что ранее контрольный пакет принадлежал региональному отделению профсоюзов. Сумма сделки не раскрывается.

- Сейчас думаем, как рационально и максимально эффективно использовать эту территорию. На одной половине можно построить детский образовательный центр, на второй - восстановить санаторий, - сообщил Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края в своем Instagram.

Он также призвал жителей региона предлагать свои идеи по развитию здравницы. Пост собрал уже почти дну тысячу комментариев, большинство пользователей высказываются за то, чтобы восстановить и модернизировать санаторий.

- Санаторий и должен быть, но, конечно, его нужно сделать современным с культурной программой, фитнес-клубом и тому подобное. Нужно уйти от санатория только для пенсионеров, необходимо расширить спектр возможностей учреждения. Можно на его базе делать детские и взрослые (семейные) туры, проводить форумы и так далее. Главное - финансирование и грамотное руководство, - высказался в комментариях Олег Плешаков.

Санаторий перестал принимать пациентов в октябре прошлого года. В конце февраля 2019-го было объявлено, что идет процедура передачи здравницы в собственность региона.

Главный бухгалтер «Уссури» обвиняется в хищении почти трех с половиной миллионов рублей. К уголовной ответственности также привлекли экс-директора здравницы, который, по версии прокуратуры, задолжал более семи миллионов рублей по зарплатам сотрудникам.

ИСТОЧНИК KP.RU