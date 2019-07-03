Один министр и зампред покинут правительство Хабаровского края

Первый зампред правительства Игорь Аверин и министр инвестиционного развития Юрий Чайка сложили с себя полномочия. Как это отметили в правительстве Хабаровского края - это напрямую связано с «делом Спартака». Губернатор Сергей Фургал заподозрил чиновников в том, что они помогали передавать краевую землю под горнолыжным комплексом в собственность компании, афиллированной с мэрией Хабаровска.

Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Вячеслав Катрушев, также попавший под подозрение Фургала, пока остается на своем месте. Проверка в отношении чиновника все еще ведется, а вот Чайка и Аверин здание правительства, точно покидают.

— Заявление написаны по собственному желанию, — прокомментировала Надежда Томченко, пресс-секретарь Сергея Фургала.

Напомним, Скандал в правительстве края случился после того, как губернатор Сергей Фургал вернулся из служебной командировки и обнаружил, что «Центр инновационных технологий» - это организация, которая распоряжается городским имуществом - запустил голосование по выбору названия для бывшей горнолыжной базы «Спартак».

Дело в том, что еще в прошлом году губернатор подписал постановление о создании на базе «Спартака» современного спортивного комплекса. Общая протяженность лыжероллерных трасс реконструированного объекта должна была составить больше 16 километров. В планах авторов идеи было обустроить на территории центра биатлонное стрельбище, коттеджный поселок и гостиничный комплекс на 800 человек. По предварительным подсчетам, на реализацию такого проекта понадобится не менее 500 миллионов рублей, информировало тогда министерство экономического развития края. Чуть позднее эксперты уже заговорили о миллиарде рублей инвестиций.