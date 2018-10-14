В правительстве Хабаровского края рассказали о новой команде министров

СЕГОДНЯ 03:49 2018-10-16T03:49:29+03:00

Губернатор региона отметил, что не возьмет на работу ни одного москвича или родственника

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В Хабаровском крае 23 сентября выбрали нового главу региона, после чего все министры получили к своим должностям приставку "исполняющий обязанности". А часть из них и вовсе написали заявление об увольнении по собственному желанию, заранее побеспокоившись о том, что выйдя на пенсию будут получать достойные выплаты. Среди чиновников насчиталось восемь таких дальновидных человек. Эту информацию Сергей Фургал попросил проверить генпрокуратуру.

Логично, что теперь главе региона предстоит найти замену этим министрам, что беспокоит местных жителей, которые переживают, что губернатор посадит в кресла «своих людей». Но Фургал поспешил всех заверить, что этому не бывать.

- Ни одного москвича, ни одного родственника и ни одного приезжего в правительстве края не будет. Будут только профессионалы, которые знают Дальний Восток и Хабаровский край. Только те люди, которые действительно болеют за регион, - отметил Сергей Фургал.

Он даже рассказал, где возьмет новую команду. Правда выяснилось, что она не совсем новая.

- У нас есть достаточно своих и молодых и не очень кадров. Нам нужно открывать социальные лифты для молодежи. У наших министров есть заместители, у которых тоже есть замы. Все должны расти и показывать себя. Поэтому будем давать возможность проявить себя, иначе и быть не может, - резюмировал губернатор.

В краевом правительстве кадровые изменения, к слову, произошли не только в связи с увольнением министров. С двумя структурными подразделениями он и вовсе попрощается. Фургал намерен распустить министерство юстиции и министерство по развитию дальневосточного гектара. А вот минсельхоз под руководством Александра Купрякова и созданное буквально в мае этого года министерство пищевой и перерабатывающей промышленности, возглавляемое Николаем Крецу, новый губернатор видит единым министерством.