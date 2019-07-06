Еще три гипермаркета известной торговой сети в Хабаровске закрыли из-за сообщений о минировании

В выходной день в Хабаровске правоохранители находятся в полной боевой готовности из-за сообщений о минировании трех магазинов «Самбери». По предварительной информации, лжетеррористы сообщили правоохранителям об опасной ситуации, возникшей в торговых точках по адресам улица Краснореченская, 92, ТЦ «Атриум», улица Окружная, 13А, ТЦ «Простор» и улица Павла Морозова, 58, ТЦ «Выбор».

Как сообщила Ветта Вольгушева, руководитель отдела рекламы и PR сети гипермаркетов «Самбери», на данный момент оба гипермаркета закрыты. Посетителей вывели на улицу, рядом дежурят спецмашины, территория оцеплена. Отметим, что перед тем, как лжетеррористы сообщили о минировании магазинов, владельцам торговой сети приходили сообщения с требованием заплатить деньги, иначе в здании заложат бомбу.

Посетителей вывели на улицу, рядом дежурят спецмашины, территория оцеплена ФОТО: Пресс-служба "Самбери"

Напомним, на этой неделе это уже не первый случай подобных происшествий. Так, 3 июля, вечером экстренно выпроводили из торговых помещений покупателей сразу трех гипермаркетов сети «Самбери». Днем ранее точно по такой же схеме и с таким же результатом были «заложены бомбы» в двух других гипермаркетах – в «Южном парке» и по улице Шкотова.

В пресс-службе отметили, что подобные атаки в этом году на торговую сеть продолжаются уже в течение двух месяцев. В общей сложности уже насчитывается 15 провокаций с учетом трех последних. При этом во время простоя в связи с экстренной ситуацией бизнесмены потеряли порядка 11 миллионов рублей прибыли.