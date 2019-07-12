2019-07-13T09:21:26+03:00
Общество

Хабаровский край стал менее криминальным

Ухудшают статистику тяжкие преступления и страховое мошенничество
Ксения ТУРТЫГИНА
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Хабаровский край стал менее криминальнымХабаровский край стал менее криминальнымФото: Михаил ФРОЛОВ
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Институт региональных проблем выпустил рейтинг криминогенности регионов на основе данных за март. По результатам предыдущего Хабаровский край оказался в топ-10 на шестой строчке. В этот раз край опустился на седьмую.

Как отметили аналитики института, социально-экономическая ситуация в крае по-прежнему непростая. Низкие официальные зарплаты, высокие задолженности по ее выплате, как следствие – высокий уровень закредитованности населения на фоне роста потребительских цен. Однако, рейтинг формировался на основе данных за март. Значительную лепту в общий котел задолженности внес, например, санаторий «Уссури», где долги копились несколько месяцев. К концу июня предприятие полностью рассчиталось с сотрудниками.

Портят статистику и мелкие коммерческие структуры, в основном, предприятия торговли. Как отмечали в прокуратуре Хабаровского края, львиная доля обращений граждан по невыплатам зарплаты – как раз из этой сферы. Чтобы искоренить эту проблему, необходимо повышать юридическую грамотность работников, считают прокуроры, а самим людям нужно не бояться отстаивать свои права.

Добавляет минусов и увеличение количества тяжких преступлений. Также остро стоит проблема страхового мошенничества в сфере ОСАГО. Страховщики борются с этим, но пока без серьезных успехов. В УМВД по Хабаровскому краю проблемой занимаются на самом высоком уровне. В ведомстве отмечают, что комплекс причин и условий, способствующих совершению мошенничеств в сфере автострахования, достаточно широк. Бороться нужно с причинами, а не со следствием и участвовать в этой борьбе должны все – полиция, страховщики, автовладельцы

ИСТОЧНИК KP.RU

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