Бывший директор «Азия Лес» Александр Пудовкин покинул СИЗО

Бывший глава лесопромышленной компании «Азия Лес» был задержан 21 марта после серии обысков проведенных сотрудниками ФСБ. Александру Пудовкину предъявлено обвинение в мошенничестве с бюджетными субсидиями в лесной отрасли. Вторым фигурантом уголовного дела стал бывший заместитель председателя правительства Хабаровского края Василий Шихалев, который с 2013 по 2018 год курировал на региональном уровне лесную отрасль.

По данным следствия, в результате предварительного лесопромышленник незаконно получил из федерального бюджета субсидии в сумме свыше 1 млрд рублей. Как сообщалось ранее «Азия Лес» взяла на себя обязательство по развитию деревообрабатывающего производства в Солнечном районе Хабаровского края, однако своих обещаний не выполнила. При этом незаконно вырубила лес на сумму более 9 млрд рублей.

- Мера пресечения Александру Пудовкину была изменена с заключения под стражу на домашний арест сроком до 18 сентября, - сказал представитель суда.

Ранее под домашний арест был переведен и Василий Шихалев. Мера пресечения определена до 17 сентября.