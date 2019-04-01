Василий Шихалев, бывший зампред правительства Хабаровского края, останется в СИЗО до 17 мая

Василия Шихалева арестовали 20 марта, сразу после обысков в здании краевого правительства. Бывшего заместителя председателя правительства Хабаровского края, экс-министра природных ресурсов обвиняют по двум статьям уголовного кодекса: «Превышение должностных полномочий» и «Пособничество в мошенничестве».

Как считают следователи, чиновник, курировавший реализацию приоритетных инвестиционных лесных проектов в регионе с 2013 по 2018 год, оказывал активное «покровительство» своему знакомому, руководителю предприятия «Азия Лес» Александру Пудовкину - второму фигуранту этого дела.

Компания Пудовкина взяла на себя обязательство по развитию деревообрабатывающего производства в Солнечном районе Хабаровского края - получила субсидию из федерального бюджета, однако своих обещаний не выполнила. Сумма субсидии превышала один миллиард рублей, кроме того, его предприятие вырубало лес, который ему выделяли, - ущерб составил более девяти миллиардов рублей.

- Подозреваемым грозит до десяти лет тюрьмы, - сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Сейчас Василий Шихалев и Александр Пудовкин находятся в городском СИЗО, на днях они подали жалобу в Хабаровский краевой суд с целью изменить меру пресечения.

- Суд жалобу Василия Шихалева не удовлетворил, оставив решение Центрального районного суда без изменения, - рассказали в канцелярии суда. - Жалоба второго фигуранта дела будет рассмотрена позже.

Напомним, что предыдущим решением судей чиновник и его друг предприниматель должны были оставаться под арестом до 17 мая.

СПРАВКА «КП»:

Василий Михайлович Шихалев занимал пост зампреда правительства Хабаровского края с 2009 года. Одновременно являлся министром природных ресурсов до 2015 года.

После вступил в должность первого зампреда правительства региона по экономическим вопросам. Данный пост он занимал до осени 2019 года и покинул его после выборов губернатора.

С 2002 по 2008 год являлся министром лесной промышленности Хабаровского края. До этого занимал пост генерального директора ООО «Дальлеспром».

В 80-х и 90-х годах прошлого века занимал разные посты в администрации Комсомольского района, в том числе являлся его главой.

Согласно декларации о доходах, опубликованной на сайте правительства Хабаровского края, за 2017 год господин Шихалев заработал 3 миллиона 773 тысячи 726,72 рубля. В числе его имущества - легковой автомобиль Toyota Land Cruiser, одна четвертая участка, площадь которого составляет 1202,2 квадратных метра, и одна четвертая дома в 425 квадратных метров.