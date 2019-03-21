2019-03-21T04:28:55+03:00
Происшествия

«ФСБ работает»: опубликовано видео задержания экс-замгубернатора Хабаровского края и обысков в «Азия Лес»

Оба фигуранта громкого дела о хищении одного миллиарда федеральных рублей в СИЗО [видео]
Александра ШОПЕНКО
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«ФСБ работает»: опубликовано видео задержания экс-замгубернатора Хабаровского края и обысков в «Азия Лес». Фото: УФСБ России по Хабаровскому краю«ФСБ работает»: опубликовано видео задержания экс-замгубернатора Хабаровского края и обысков в «Азия Лес». Фото: УФСБ России по Хабаровскому краю
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Краевой главк ФСБ опубликовал видео с задержанием бывшего зампреда правительства региона Василия Шихалева. Напомним, что в прошлом высокопоставленный чиновник подозревается в том, что помог крупному лесопромышленнику похитить один миллиард рублей, пользуясь своими полномочиями.

Также на видео показаны обыски в компании «БМ групп», в которую входит ООО «Азия Лес». Предприятие возглавлял Александр Пудовкин, который также стал фигурантом громкого дела. Он подозревается в том, что подстрекал господина Шихалева превысить должностные полномочия, а также в незаконном получении субсидии – все тот же один миллиард рублей из российской казны.

«ФСБ работает»: опубликовано видео задержания экс-замгубернатора Хабаровского края и обысков в «Азия Лес».Видео: УФСБ России по Хабаровскому краю! другой источник

Судя по кадрам, оперативники изъяли документацию у «Азии Лес» и из правительственных кабинетов. Напомним, что накануне силовики нагрянули в кабинеты к трем первым замам губернатора. Также «добычей» оперативников стали жесткие диски и сейф.

Александр Пудовкин и Василий Шихалев решением Центрального районного суда Хабаровска на два месяца отправились в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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