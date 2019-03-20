Главу лесозаготовительного предприятия арестовали по делу о хищении одного миллиарда рублей в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 12:51 2019-03-20T12:58:19+03:00

Главу «Азия Лес» арестовали по делу о хищении одного миллиарда рублей в Хабаровском крае Фото: Александр ГЛУЗ

Ранее в рамках того же дела в СИЗО отправили бывшего зампреда правительства региона

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Александра Пудовкина – генерального директора компании ООО «Азия Лес» - взяли под стражу на два месяца. В следственном изоляторе, по решению Центрального районного суда Хабаровска, глава предприятия проведет до 18 мая этого года.

Господина Пудовкина подозревают в мошенничестве, а также пособничестве в превышении должностных полномочий. По сообщению Генпрокуратуры, он незаконно получил один миллиард рублей из федеральной казны на реализацию проект по глубокой переработке древесины в Солнечном районе края. Взятые на себя обязательства глава «Азия Лес» не исполнил. Кроме того, компания вырубала лес, чем нанесла ущерба на девять миллионов рублей.

Всего, по некоторым данным, речь идет о десяти миллиардах рублей, освоенных ненадлежащим образом.

Второй фигурант дела – экс-зампред краевого правительства Василий Шихалев – также отправился в СИЗО. Под стражей он будет находиться до 17 мая этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU