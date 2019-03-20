Бывшего замгубернатора Хабаровского края отправили в СИЗО по делу о хищении одного миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 10:45 2019-03-20T11:55:38+03:00

Василий Шихалев подозревается в том, что помог лесозаготовительной компании похитить деньги из российской казны

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Центральный районный суд в Хабаровске отправил на два месяца в СИЗО экс-зампреда правительства края, бывшего министра природных ресурсов. Василий Шихалев будет находиться под стражей до 17 мая 2019 года.

Некогда высокопоставленного чиновника подозревают в превышении должностных полномочий и пособничестве в мошенничестве. По информации Генпрокуратуры, господин Шихалев лоббировал интересы компании ООО «Азия Лес». В частности, под его покровительством проект по глубокой переработке древесины в Солнечном районе края получил статус приоритетного.

Сумма федеральной поддержки, которая была получена незаконно, по сообщению ведомства, - один миллиард рублей. Всего же, по данным источников, речь идет о десяти миллиардах рублей, освоенных ненадлежащим образом.

Второй фигурант дела – Александр Пудовкин – генеральный директор ООО «Азия Лес». Ему инкриминируют статьи «Мошенничество» и «Пособничество в превышении должностных полномочий». Мера пресечения господину Пудовкину еще не определена.

СПРАВКА «КП»:

Шихалев Василий Михайлович занимал пост зампреда правительства Хабаровского края с 2009 года. Одновременно являлся министром природных ресурсов до 2015 года.

После вступил в должность первого зампреда правительства региона по экономическим вопросам. Данный пост он занимал до осени 2019 года и покинул его после выборов губернатора.

С 2002 по 2008 год являлся министром лесной промышленности Хабаровского края. До этого занимал пост генерального директора ООО «Дальлеспром».

В 80-х и 90-х годах прошлого века занимал разные посты в администрации Комсомольского района, в том числе являлся его главой.

В 1983 году окончил Омский институт инженеров железнодорожного транспорта. После выпуска по 1984 год работал в Селихинском железнодорожном хозяйстве объединения «Комсомольсклес» в должностях старший дежурный, главный инженер.

Согласно декларации о доходах, опубликованной на сайте правительства Хабаровского края, за 2017 год господин Шихалев заработал 3 миллиона 773 тысячи 726,72 рубля. В числе его имущества - легковой автомобиль Toyota Land Cruiser, одна четвертая участка, площадь которого составляет 1202,2 квадратных метра, и одна четвертая дома в 425 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU