В Хабаровске нашли школьницу, устроившую танцы на могилах

Школьница, ставшая главной героиней ролика о танцах на кладбище, обнаружена. Как сообщает пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю, «танцовщица» живет в Хабаровске. Личность человека, снимавшего видео, пока не разглашается.

Напомним, соцсети взбудоражил ролик, в котором девушка-подросток под нецензурный рэп танцует на могиле, присаживается на надгробие. За кадром слышен одобрительный смех. Пользователи утверждали, что все происходит в Хабаровске. Полиция и СК по Хабаровскому краю начали проверку.

С героиней ролика сейчас беседуют сотрудники правоохранительных органов, пытаются выяснить причины такого своеобразного способа самовыражения. Кстати, подруга школьницы заявила, что снять это видео ее угрозами заставил неизвестный. Следователи проверят и эту версию.

Наиболее вероятная статья, по которой девицу со товарищи могут привлечь к ответственности, - осквернение мест захоронения. Учитывая, что школьница была не одна, это пункт А статьи 244, деяние, совершенное группой лиц. Статья предусматривает реальное лишение свободы на срок до трех лет.

К слову, юные хабаровчане – не первые, снявшие подобный ролик. Видео с плясками на костях только в этом году были сняты как минимум в двух городах - в Саранске и Брянске.