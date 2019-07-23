2019-07-23T10:03:03+03:00
Общество

Итоги второго этапа профилактической операции «Автобус» подвели в ГИБДД Хабаровского края

Проверки выявили нарушения как в эксплуатации пассажирского автотранспорта, так и в соблюдении водителями правил дорожного движения
Евгения МОЛОТОВА
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В ходе операции проверено больше тысячи транспортных средствВ ходе операции проверено больше тысячи транспортных средствФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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В период с 15 по 19 июля 2019 года в Хабаровске прошли проверки технического состояния автобусов.

- За период прохождения профилактической операции «Автобус» инспекторами было проверено 1107 транспортных средств, - рассказал начальник отделения технического надзора ГИБДД Хабаровского края Антон Мамыкин. – Был выявлен целый ряд нарушений как в части технического состояния транспорта, так и соблюдения правил дорожного движения.

Так, за время проведения операции было выявлено 470 нарушений ПДД. 24 автобуса задержаны с признаками подделки или уничтожения регистрационных номеров.

В качестве основных выявленных нарушений фигурируют непристегнутые ремни безопасности – 134 нарушения, управление автобусом, находящимся в неисправном техническом состоянии – 31, без тахографа или с неисправным тахографом – 42.

Правилами перевозки пассажиров пренебрегли 15 водителей, правила маневрирования нарушили 20, семерых инспекторы оштрафовали за проезд на запрещающий сигнал светофора. Один из водителей отказался от проведения медицинского освидетельствования.

- По результатам проведения операции «Автобус» к административной ответственности привлечено 25 должностных лиц, - отметил Антон Мамыкин. – Выявлено десять нарушений в области законодательства об ОСАГО.

В управлении ГИБДД подчеркивают, что операция «Автобус» проходит в несколько этапов в течение всего календарного года, и ее показатели подтверждают хороший профилактический эффект. По всем фактам выявленных нарушений проводятся проверки.

Напомним, на прошлой неделе массовые проверки автобусов в утренние часы стали причиной неудобства пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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