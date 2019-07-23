2019-07-23T11:42:46+03:00
Общество

«Она была единственным ребеноком, родители буквально носили ее на руках»: руководитель хореографической студии о девочке, погибшей в пожаре на «Холдоми»

Сегодня она отпраздновала бы свой день рождения
Евгения МОЛОТОВА
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«Она была невероятно талантлива»: руководитель хореографической студии о девочке, погибшей в «Холдоми»«Она была невероятно талантлива»: руководитель хореографической студии о девочке, погибшей в «Холдоми»Фото: Амурский спасательный центр МЧС России
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Смерть одиннадцатилетней Сони глубоко потрясла весь танцевальный коллектив. Руководитель Анна Шагапова согласилась сказать несколько слов о своей ученице корреспонденту «Комсомолки».

- В нашей студии Соня занималась пять лет. Она была невероятно талантлива, - рассказывает Анна Шагапова. – Танцами занималась профессионально, была членом общероссийской танцевальной организации. Единственная дочь, родители буквально носили ее на руках. И необычайно одаренная: занималась гимнастикой, играла на фортепьяно, танцевала у нас... Участвовала во многих конкурсах, везде брала призовые места. Ее успехи вдохновляли других. Трудно передать словами наше состояние. Родители Сони находятся в состоянии шока.

В «Холдоми» Соня отдыхала впервые. Вместе с ней поехала подруга, с которой девочка вместе занималась хореографией. В лагере дети провели всего два дня.

- О случившейся трагедии, мы узнали в десять утра, - продолжает Анна Шагапова. – Позвонила мама второй девочки, она сегодня привезла ее домой. Она же сказала, что в погибшей опознали Соню. Девочки были в разных отрядах, подруга старше и детей из ее отряда поселили в корпусе. Трудно сказать, чем руководствовалась администрация туристического комплекса, когда предложила детям такой вариант размещения. Возможно, что дело было в стоимости путевки, но я не уверена. Родители Сони на ней никогда не экономили.

Погибшая девочка была ученицей школы №36 г. Комсомольска. Туда комсомольчане могут принести цветы.

Редакция «Комсомолки» выражает соболезнования родным и близким Сони.

ИСТОЧНИК KP.RU

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