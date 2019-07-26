Этим летом «большая вода» нанесет двойной удар по Хабаровску

Первая паводковая волна, как предсказывают в гидрометцентре, подойдет к Хабаровску уже в конце июля. «Большая вода» идет с севера Хабаровского края из Верхнебуреинского района, где сейчас отмечаются сильные ливни. Как считают гидрологи, уровень воды может превысить трехметровую отметку, что в принципе для краевого центра не страшно, особенно с учетом новых гидрозащитных сооружений возведенных после крупномасштабного наводнения 2013 года.

Вторая волна придет из Амурской области на стыке первой и второй декад августа. Здесь гидрологи прогнозируют уровень в 4,5 метра, еще более пессимистичны в региональном МЧС из вариант: 594 сантиметра. Это при том, отмечают в администрации города, что шесть метров это уже уровень угрожающий инфраструктуре Хабаровска.

- На основе данных, полученных во время паводка в 2013 году, при отметке 5 метров частично будут подтоплены огороды, дачные участки на островах Дачном и Кабельном. В зону затопления также попадет более 40 домов, расположенных на улицах Штормовой, Правобережной, Богачева, Вилюйской. Кроме того, возможны подтопления водозабора в районе Красной речки, подъездной дороги к ТЭЦ-3, а также автомобильной трассы в районе улиц Кемеровской и Приемной. Если уровень Амура возле Хабаровска преодолеет отметку 6 метров, в воде окажутся 180 домов в районе улиц Богачева, Приемной, Прибрежной, Минусинской, Олюторской, Гомельской, переулка Керченского. Подтопленными будут более 4 тысяч дачных участков, расположенных на островах Дачном и Кабельном, - отметил Сергей Чернышов, председатель КЧС администрации Хабаровска.

Паниковать пока рано, подчеркнули на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, но людей, которые проживают в районах возможного подтопления предупредить нужно. Так же было решено проверить оборудование на складах городского резерва, в частности насосы, помпы, тепловые пушки, усилить мониторинг качества питьевой воды, уточнить планы эвакуации и расселения.