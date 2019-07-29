Число подтопленных населенных пунктов в Хабаровском крае увеличилось до четырех

Прошедший циклон внес свою лепту в раздувающиеся реки, а между тем в ближайшие дни сильные ливни накроют сразу четыре муниципальных района - Верхнебуреинский, Хабаровский, Нанайский и имени Лазо. В связи с этим гидрологи ожидают дополнительные подъемы на реках Кур и Тунгуска Хабаровского района с подтоплением поймы, дорог, линий связи, местами низких мест в населенных пунктах Иванковцы, Победа, Улика-Национальная, расположенных в поймах рек, а также на реках Подхоренок, Кия, Хор района имени Лазо.

- Гидрологическая обстановка на малых реках Хабаровского края продолжает оставаться напряженной. Прошедший циклон сопровождался большим количеством выпавших осадков, что в свою очередь повлияло на уровень водности рек и прохождение дождевого паводка, - прокомментировала ситуацию Екатерина Потворова сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю. - Спасатели ДВРПСО МЧС России, оперативная группа ГУ МЧС и регионального поисково-спасательного отряда находятся в Тугуро-Чумиканском районе. Оказываем всю необходимую помощь населению. Ведутся работы по ликвидации последствий паводка.

По информации МЧС России, утром 29 июля 2019 года уровень воды в реке Уда у населенного пункта Удское упал на 53 сантиметра и составил 840 сантиметров (при отметке опасного явления - 800 сантиметров). Остаются подтопленными 32 жилых дома и 60 приусадебных участков. В превентивных целях было отселено 137 человек, из которых 48 - дети. В пункте временного размещения, открытом на базе средней школы №1 поселка Чумикан, проживает 21 человек, в том числе 10 детей. Остальные жители села размещены у друзей и родственников. По информации гидрологов, 29 июля на реке Уда у села Удское ожидается дополнительный подъем уровня воды на 40-80 сантиметров до отметки 910-950 сантиметров.

- В районе имени Лазо в зону подтопления паводковыми водами попали три села: Полетное, Прудки, Петровичи. Уровень реки Кия у данных населенных пунктов на 06:00 29 июля 2019 года составил 259 сантиметров (при отметке опасного явления 480 сантиметров). За прошедшие сутки рост составил +12 сантиметров. Вода зашла на территорию 51 приусадебного участка. Информация о подтоплении жилых домов не поступала, - отметила Екатерина Потворова.

По данным расчетов специалистов УГМС Хабаровского края, гребень паводка достигнет Хабаровска ориентировочно к 6 августа 2019 года. Прогнозируемый уровень воды у краевой столицы при этом может составить 450-500 сантиметров при отметке неблагоприятного явления – 450 сантиметров, опасного – 600 сантиметров. При достижении данных значений ожидается подтопление дачных участков и домовладений, расположенных на островной части города Хабаровска: островах Кабельный, Дачный, Большой Уссурийский, а также низинных участках местности. К 10 августа гребень паводка достигнет Комсомольска-на-Амуре с отметкой 250-300 сантиметров при неблагоприятном уровне — 450 сантиметров и опасном – 650 сантиметров.

- В настоящее время во всех населенных пунктах ведется мониторинг уровня воды, - подчеркнула Екатерина Потворова. - Все службы находятся в состоянии готовности.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает гражданам о необходимости соблюдения мер личной безопасности.

Напомним, в соседней Амурской области из-за подтоплений введен режим чрезвычайной ситуации. Под воздействием стихии оказались девять районов и два городских округа.