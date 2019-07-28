В Амурской области из-за наводнения введён режим чрезвычайной ситуации

Во власти непогоды оказались сразу несколько дальневосточных регионов. Так, ливни и грозы прогнозируют в Приамурье 29 июля. В этот же день аналогичная ситуация ожидается в столице Еврейской автономии. Метеоусловия ухудшатся также на севере Хабаровского края. Из-за обильных осадков уровень рек в этих регионах может заметно увеличиться.

- В Амурской области под воздействием стихии оказались девять районов и два городских округа. Ситуация довольно напряженная, поэтому из Хабаровского края отправили подмогу. Отряд спасателей отправился на территорию сопредельного региона 24 июля. В связи с неблагополучной метеообстановкой жителей Хабаровского края и Еврейской автономии призывают отложить поездки в Амурскую область из соображений безопасности, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Пожарные и спасатели Амурской области готовятся встретить гребень волны в двух районах Приамурья. По прогнозам гидрологов, ожидается прохождение паводков на реках Селемджа и Зея. При этом на Зее подъем воды может достигать отметок опасного явления. Речь идет о селе Мазаново, где уровень воды может достигать 600-650 сантиметров. От паводка могут пострадать больше 10 жилых домов и 20 приусадебных участков. В селе Суражевка вода доберется до отметки в 650-700 сантиметров при условии, что опасным считается явление в 700 сантиметров. В селе Малая Сазанка вода находится на уровне 880-920 сантиметров, опасное явление на уровне 970 сантиметров. Также паводки коснутся жителей села Белогорье и Благовещенска.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО, на реке Бира зафиксировали подтопление поймы на глубину от 31 до 41 сантиметра, без достижения отметок неблагоприятного явления. У поселка Кирга отмечают выход воды на пойму на 42 сантиметра. По прогнозам гидрологов на малых реках области возможно прохождение волны паводка с повышением уровня от 0,5 до 1 метра, с возможным достижением отметок неблагоприятных явлений. Отметим, что в населенных пунктах близ рек Большая Бира и Кирга могут быть подтоплены 35 придомовых территорий и дорог в Биробиджане, поселке Птичник и в селе Раздольное.

Напомним, в Хабаровском крае продолжает расти уровень реки Уда в Тугуро-Чумиканском районе. По данным на 27 июля вода поднялась до отметки 883 сантиметра, при критерии опасного явления 800 сантиметров. Подтоплены 20 жилых домов и 41 огород. На помощь местным жителям отправятся вертолеты со спасателями на борту. Уровень Амура в Хабаровске пока зафиксировали на уровне 550 – 600 сантиметров. Отметим, что в краевом центре ожидают две волны паводка из Верхнебуреинского района и Амурской области.

Как уточнили в пресс-службе МЧС по Хабаровскому краю, при отметке в 550 сантиметров будут затоплены дачи на островах Кабельный, Дачный, Большой Уссурийский, вода займет и низины по берегам. Поэтому дачников убедительно просят заранее вывезти свой урожай с левобережья Амура до начала августа. На этот период придется пик паводка.