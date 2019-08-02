Утром 2 августа в Еврейской автономной области был введен режим чрезвычайной ситуации. Уровень Амура у поселений Пашково, Екатерино-Никольское, Ленинское, Нижнеспасское, Нагибово за минувшие сутки вырос на 25-42 сантиметра. Пока, по сообщению пресс-службы МЧС по ЕАО, подтоплений жилых домов не зарегистрировано. Однако у Нагибово уровень достиг отметки неблагоприятного явления.

Река Биджан поднялась на семь сантиметров, на Бире у Биробиджана, Биракана и поселка Бира идет спад. Однако к этим поселениям еще не подобрался гребень паводка, идущий из Амурской области. Ситуацию могут серьезно осложнить дожди.

В Еврейской автономии из-за наводнения введен режим чрезвычайной ситуации В Еврейской автономии из-за наводнения введен режим чрезвычайной ситуации Фото: ГУ МЧС по Еврейской автономной области

По прогнозам гидрологов, в период прохождения гребня паводка по территории Еврейской автономной области уровни воды поднимутся до отметок «неблагоприятное» и «опасное явление». Есть реальная угроза подтопления сел Владимировка, Ленинское, Кукелево, поселков Соцгородок, Приамурский, Николаевка, Тельмана – всех тех поселений, которые тонули в 2013 году. Сейчас в Облучненском районе, который первым встретит гребень амурского паводка, работает опергруппа ГУ МЧС России.

В Еврейской автономии из-за наводнения введен режим чрезвычайной ситуации В Еврейской автономии из-за наводнения введен режим чрезвычайной ситуации Фото: ГУ МЧС по Еврейской автономной области

Спасатели мониторят погоду в северных провинциях Китайской народной республики – протекающая по китайской стороне Сунгари оказывает прямое влияние на уровень Амура. Мониторинг уровней воды идет по двадцати одному гидропосту, расположенному в Еврейской автономии.

Напомним, что в Хабаровском крае также действует режим чрезвычайной ситуации. У Хабаровска ожидается подъем уровня воды до отметки 650 сантиметров, прогноз уровня воды у Комсомольска - 600 сантиметров при неблагоприятной отметке 650. Цифры корректируются ежедневно, с учетом меняющейся обстановки на реках и уточнения прогнозов погоды.