В течение месяца на сайте «КП» - Хабаровск» шел фотоконкурс «Лето и малыш». За это время в нашу редакцию было прислано 32 фотографии детей! Конкуренция разгорелась совсем недетская, по накалу ее можно сравнить только со спортивными играми.

Но конкурс есть конкурс: должен быть победитель. Второго августа мы подвели итоги. Итак, подарки от партнеров конкурса получили участники, набравшие наибольшее число «лайков».

Первое место разделили между собой Дамир и Алла Деккер, набравшие равное количество голосов – по 543 голоса.

Редакция «КП-Хабаровск» подвела итоги фотоконкурса «Лето и малыш»Фото: Борис КОКУРИН

Второе место досталось Ярославу Савченко. За него проголосовало 375 человек.

Тройку лидеров замыкает Гондурова Катя, набравшая 317 «лайков».

Приз зрительских симпатий достается Давиденко Алене, за которую проголосовало 294 человека и Вощинскому Богдану, он набрал 285 голосов.

Редакция «КП» - Хабаровск» благодарит всех участников фотоконкурса «Лето и малыш» и поздравляет победителей! Тем, кто не вышел в финал, напоминаем: сколько бы голосов не набрали ваши дети, мы знаем, что для вас они самые прекрасные на свете!