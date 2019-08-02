Сергей Фургал попросил премьер-министра упростить заключение контракта на достройку дамбы в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре сложилась непростая ситуация с введением в строй дамб. Аукцион на заключение контракта был выигран подрядчиком исключительно из-за цены: он предложил очень низкую сумму. Если следовать букве 44 Федерального закона о госзакупках, то это серьезное конкурентное преимущество. На деле же необъективно заниженная цена означает одно: у подрядчика элементарно не хватит денег на выполнение контракта.

Так и случилось. Деньги закончились, а стройка – нет. Правительство края расторгло контракт, теперь нужно найти нового исполнителя. По закону, надо объявить тендер, собрать заявки, провести аукцион – процедура затянется минимум на месяц. Амуру-батюшке до всей этой бюрократии совершенно нет дела, он ждать не будет. Гребень паводка подойдет к городу Юности 14-16 августа.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой: заключить новый контракт на строительство дамб у единственного поставщика. Таким образом подрядчик сможет приступить к работам практически сразу после подписания бумаг.

- Действующие конкурентные процедуры сорок четвертого федерального закона занимают длительные сроки, - обратил внимание премьер-министра Сергей Фургал на совещании по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке. - Учитывая это, в целях обеспечения надёжной защиты населения города от затопления, необходимо рассмотреть возможность контрактования объектов инженерной защиты с применением механизма заключения контракта у единственного подрядчика.

Дмитрий Медведев согласился с тем, что механизм закона несовершенен, и подобные ситуации регулярно возникают по стране. Желая во что бы то ни стало получить деньги, недобросовестные подрядчики откровенно демпингуют.

- Проблема с подрядчиками, занижение цен на конкурсах – эта ситуация, как говорят, уже достала. Я уже два раза давал поручение по поводу усиления ответственности в отношении таких подрядчиков. Начиная от административной ответственности и вплоть до введения отдельного уголовного состава. С этим надо завершать, - заявил Дмитрий Медведев.

Напомним, что в Комсомольске-на-Амуре строят три дамбы и одну – в Хабаровске. В краевом центре гидрозащитное сооружение начали возводить весной 2015 года. В городе Юности строительство Силинской дамбы началось летом 2017 года, в 2018 году приступили к возведению Мылкинской дамбы – самой протяженной. До сих пор ни одна дамба не введена в эксплуатацию.