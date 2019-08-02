2019-08-02T12:26:19+03:00
Общество

Сергей Фургал попросил премьер-министра упростить заключение контракта на достройку дамбы в Комсомольске-на-Амуре

Первый подрядчик выиграл контракт благодаря заниженной стоимости, в итоге не смог довести стройку до конца из-за отсутствия денег
Ксения ТУРТЫГИНА
Поделиться:
Сергей Фургал попросил премьер-министра упростить заключение контракта на достройку дамбы в Комсомольске-на-АмуреСергей Фургал попросил премьер-министра упростить заключение контракта на достройку дамбы в Комсомольске-на-АмуреФото: Мария ИГНАТЬЕВА
Изменить размер текста:

В Комсомольске-на-Амуре сложилась непростая ситуация с введением в строй дамб. Аукцион на заключение контракта был выигран подрядчиком исключительно из-за цены: он предложил очень низкую сумму. Если следовать букве 44 Федерального закона о госзакупках, то это серьезное конкурентное преимущество. На деле же необъективно заниженная цена означает одно: у подрядчика элементарно не хватит денег на выполнение контракта.

Так и случилось. Деньги закончились, а стройка – нет. Правительство края расторгло контракт, теперь нужно найти нового исполнителя. По закону, надо объявить тендер, собрать заявки, провести аукцион – процедура затянется минимум на месяц. Амуру-батюшке до всей этой бюрократии совершенно нет дела, он ждать не будет. Гребень паводка подойдет к городу Юности 14-16 августа.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой: заключить новый контракт на строительство дамб у единственного поставщика. Таким образом подрядчик сможет приступить к работам практически сразу после подписания бумаг.

- Действующие конкурентные процедуры сорок четвертого федерального закона занимают длительные сроки, - обратил внимание премьер-министра Сергей Фургал на совещании по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке. - Учитывая это, в целях обеспечения надёжной защиты населения города от затопления, необходимо рассмотреть возможность контрактования объектов инженерной защиты с применением механизма заключения контракта у единственного подрядчика.

Дмитрий Медведев согласился с тем, что механизм закона несовершенен, и подобные ситуации регулярно возникают по стране. Желая во что бы то ни стало получить деньги, недобросовестные подрядчики откровенно демпингуют.

- Проблема с подрядчиками, занижение цен на конкурсах – эта ситуация, как говорят, уже достала. Я уже два раза давал поручение по поводу усиления ответственности в отношении таких подрядчиков. Начиная от административной ответственности и вплоть до введения отдельного уголовного состава. С этим надо завершать, - заявил Дмитрий Медведев.

Напомним, что в Комсомольске-на-Амуре строят три дамбы и одну – в Хабаровске. В краевом центре гидрозащитное сооружение начали возводить весной 2015 года. В городе Юности строительство Силинской дамбы началось летом 2017 года, в 2018 году приступили к возведению Мылкинской дамбы – самой протяженной. До сих пор ни одна дамба не введена в эксплуатацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Потоп в Хабаровском крае 2019»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Андрей ЧИБИС, врио губернатора Мурманской области: Потенциал развития северных территорий России гигантский
Мурманск - негласная столица Арктики. Активное развитие добывающих и других бизнес-проектов в районах исторического пролегания Северного морского пути придаст импульс экономическому становлению региона
Новости 24
Хабаровчанин бесплатно отработает из-за несуществующей мебели
В Хабаровском крае за уличную торговлю рыбой начнут наказывать но новым правилам
Скорой помощи в Хабаровском крае не хватает денег для нормальной работы
В ЗАГСе Хабаровска принимают заявления от женихов и невест на 2020 год
В Хабаровском крае нашли работу двум тысячам подростков
В Хабаровске откроют первый на Дальнем Востоке Центр оценки квалификаций
Хабаровчанка чуть не провалила сделку из-за собственного долга
«Цифровая экономика» обойдется Хабаровскому краю в почти 670 миллионов рублей
В Хабаровском крае начальную стоимость «Виктории» снизят до 30,2 миллиона рублей
Ливни оставили без крыш многоквартирники в Хабаровском крае
Ожирение, сахарный диабет, гастрит: в Хабаровске рассказали об обратной стороне энергетиков
Годовалого ребенка срочно доставили санрейсом из Облучья в Хабаровск
Крымская «Таврида» одарила грантом создателя музыкального кино из Хабаровска
В Хабаровске осудили торговца российским гражданством
Уровень Амура в Комсомольске 2 августа 2019 года: ожидается подъем на 18 сантиметров
Хабаровчанин законно испортил заграничный отдых девушки из интернета
В Комсомольске на десяти автобусных маршрутах изменится конечная остановка
Неутешительные прогнозы дают синоптики для Биробиджана
В Комсомольске спустили на воду корпус первого парома для Сахалина
Уровень Амура в Хабаровске 2 августа 2019: вода поднимется на 70 сантиметров
В Хабаровске собирают вещи для школьников из зоны подтопления в Иркутской области
Погода в Хабаровске на 2 августа 2019 года: до +27, без осадков
Ветеран войны «отбила» плату за страховку у ликвидированной конторы в Хабаровске
Губернатор Хабаровского края попросил главу Хэйлунцзяна ограничить сбросы воды в Сунгари
Пенсии в августе доставят раньше срока жителям Хабаровского края
Из Новосибирска в Хабаровск привезли «Гидробарьер» на случай наводнения