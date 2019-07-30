В Хабаровском крае из-за наводнения на Амуре введен режим чрезвычайной ситуации

Из-за паводков, угрожающих всем приамурским поселениям, в Хабаровском крае введен режим чрезвычайной ситуации. Как напомнили в пресс-службе правительства края, гидрологическая обстановка осложнилась еще на прошлой неделе.

Тогда на севере, в Тугуро-Чумиканском районе, разлилась река Уда, затопив поселки Неран, Алгазея и село Удское. Туда была направлена группировка спасателей. Сейчас мы ждем гребень паводка по Амуру, который наделал бед в Амурской области, угрожает Еврейской автономии и Хабаровскому краю. На днях в край с инспекцией приезжал глава МЧС России Евгений Зиничев, проверял готовность дамб в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

В зону бедствия, по прогнозам гидрологов, попадают населенные пункты в центральной и южной части края. На юге уже начали разливаться малые реки – Хор, Подхоренок и другие. У Хабаровска в первой декаде августа ожидается уровень пять с половиной – шесть метров. Сейчас всех владельцев огородов в низинах и на островах убедительно просят собрать и вывезти урожай, имущество. Впрочем, не все дачники готовы к такому повороту. Некоторые отказываются бросать домики, боясь мародеров.

Режим чрезвычайной ситуации действует в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и пятнадцати районах края, за исключением Аяно-Майского и Охотского.

Напомним, в 2013 году режим чрезвычайной ситуации в крае был введен 9 августа. К 11 августа Амур у Хабаровска поднялся до 520 сантиметров, 16 августа на набережной города добровольцы и спасатели начали возводить временную дамбу – из мешков с песком. 22 августа вода поднялась до отметки 702 сантиметра. Проливные дожди усугубляли ситуацию. Исторического максимума за более чем столетнюю историю наблюдений, отметки 808 сантиметров, Амур у Хабаровска достиг к 3 сентября.

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