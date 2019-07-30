Собирайте, что выросло, и бегите: в Хабаровске ожидают первую волну мощного паводка

Шесть метров, а именно такой уровень в начале августа прогнозируют гидрологи для Хабаровска, - так называемое опасное явление, то есть амурская вода гарантированно затопит острова Кабельный, Дачный, Большой Уссуриский, а также дачные участки и поселки, слишком близко стоящие у воды.

Спасатели развернули масштабную информационную кампанию для того, чтобы убедить садоводов-огородников выкопать картошку, собрать огурцы-помидоры, упаковать вещи и добровольно уйти на «большую землю».

Собирайте, что выросло и бегите: в Хабаровске ожидают первую волну мощного паводкаФото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

- Как показывают события в Иркутской области, многие жители до последнего отказывались покидать свои дома, и, к сожалению, есть погибшие люди. Поэтому, чтобы не допустить жертв и трагических случаев, мы и проводит сейчас заблаговременную активную информационную работу, - подчеркивает Алексей Петрук, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю по Государственной противопожарной службе. - Особенность островной территории в том, что добраться туда можно только на речном транспорте. Поэтому в случае подтопления люди могут быть отрезаны от «большой земли», а при разливе проток и внутренних озер граждане также могут оказаться в водной блокаде на своих дачах.

Собирайте, что выросло и бегите: в Хабаровске ожидают первую волну мощного паводкаФото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

Однако хабаровских дачников, закаленных в борьбе с крупномасштабным наводнением 2013 года, убедить отступить перед паводком не так-то просто. Даже пример соседней Иркутской области не действует. У нас - считают потомки суровых покорителей Дальнего Востока - все будет иначе. Совсем как шесть лет назад, когда жители тогда еще вполне благополучного поселка Уссурийский убеждали меня, что шесть метров - это ерунда, поставят мебель на поддоны и без проблем переживут «большую воду».

- У меня, вон, столб стоит, на нем уровень – шесть пятьдесят, - показывает инспектору МЧС один из обладателей дачного участка на острове Большой Уссурийский, - вода, конечно, здесь будет, но не много.

Собирайте, что выросло и бегите: в Хабаровске ожидают первую волну мощного паводкаФото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

- Вода приходит и уходит, - поддерживают соседи. – Когда было восемь метров, то жили в городе, какие-то вещи на крышу затаскивали, а вообще-то не уходили совсем, зять здесь был, внуки.

Вода уже подтапливает некоторые дачи на левом берегу АмураФото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

Совсем как в августе 2013, когда сначала все смеялись: мол, что нам это наводнение, а потом были бесконечные спасательные экспедиции на остров, подвоз еды и воды, эвакуации. Люди, конечно, не погибли, но вот материальный ущерб был ощутимым – вещи вывозить уже было поздно.

Собирайте, что выросло и бегите: в Хабаровске ожидают первую волну мощного паводкаФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сотрудники МЧС на дачный «авось» полагаться не намерены. Для срочной эвакуации уже подготовлены все имеющиеся катера системы спасения. Также в крае готовы к работе 42 пункта временного размещения, куда при необходимости могут быть отселены жители домов, оказавшихся в зоне паводка.