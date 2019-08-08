Болеть так болеть: Сергей Фургал купил абонемент на игры Кубка губернатора Хабаровского края по бенди

КТО ОПОЗДАЛ, ТОТ САМ ВИНОВАТ

Пустое фойе арены «Ерофей» очень быстро наполнилось операторами и фотографами, когда в СМИ узнали, что Сергей Фургал идет покупать билет на игры Кубка губернатора по хоккею с мячом. И не простой билет, а целый абонемент. Кстати, начиная с этой недели, в кассах арены «Ерофей» и «Платинум-арены» билеты может купить любой желающий.

- Здравствуйте, - поприветствовал кассиршу губернатор Сергей Фургал. – Дайте-ка мне абонемент, какие тут у вас места получше в центре?

- У нас все хорошие, - раскраснелась женщина за стеклом. – Но вам подберем самый-самый. Чем платить будете?

Болеть, так болеть: Сергей Фургал купил абонемент на игры Кубка губернатора Хабаровского края по бендиФото: Борис КОКУРИН

- Картой «Мир», - отчего-то смутился губернатор.

- Четвертый ряд, восьмое место! – спустя несколько минут объявила женщина-кассир.

- Вот! - обрадовался Сергей Фургал. – Пришел первым и могу себе позволить выбрать, а кто долго думает, будет брать, что достанется!

- А пойдемте наш музей посмотрим, - вклинился в разговор Василий Грановский, капитан «СКА-Нефтяника» - команды, которую в прошлом сезоне иначе как хабаровской dream team не называли.

- Конечно! – обрадовался губернатор. - Пойдем и посмотрим.

Болеть, так болеть: Сергей Фургал купил абонемент на игры Кубка губернатора Хабаровского края по бендиФото: Борис КОКУРИН

А посмотреть есть на что: в музее на втором этаже выставлены все трофеи, которыми в нелегкой борьбе удалось завладеть хабаровскому клубу в прошлом сезоне – Кубок чемпионов России, Кубок и Суперкубок страны. Три этих награды редко собираются вместе, так что гордость армейцев вполне законна.

- Круто! – прокомментировал увиденное Сергей Фургал.

Еще бы не круто, а скоро к этим знакам отличия вполне может добавиться еще один – Кубок губернатора Хабаровского края.

ОСОБЕННЫЙ КУБОК

- Мы этот кубок сделаем особенным, - рассказывает Василий Грановский. - На них обычно гравируют название клуба, который его выиграл, а мы хотим вписать всех игроков из победившей команды. Там будут специальные таблички. Мало того, введем правило, что если клуб три раза подряд выигрывает кубок, то он навечно остается у него, а к следующему турниру будем делать новый.

- Три раза подряд - это ведь очень сложно? – уточнил губернатор. – Вот и хорошо, пусть так и будет.

Болеть, так болеть: Сергей Фургал купил абонемент на игры Кубка губернатора Хабаровского края по бендиФото: Борис КОКУРИН

Сейчас кубок по Супербенди делают в Москве, как обещают организаторы, презентация эскиза состоится в ближайшее время, может быть, уже на будущей неделе.

- Реализация этого проекта была непростой, было нелегко заинтересовать шведов. Это всё делалось впервые. Мы хотим показать организаторам Кубка мира в Швеции, как мы можем проводить подобные соревнования, чтобы добиться их проведения и в Хабаровске. Мы к этому готовы, наша площадка соответствует мировому стандарту, - подчеркнул Василий Грановский, организатор международного турнира, капитан хоккейного клуба «СКА-Нефтяник».

Болеть, так болеть: Сергей Фургал купил абонемент на игры Кубка губернатора Хабаровского края по бендиФото: Борис КОКУРИН

Битва, которая разгорится на хабаровском льду, обещает быть жаркой – в ней сойдутся лучшие клубы мира двух сильнейших держав, культивирующих хоккей с мячом. Швеции - их национальный символ лось - и России, которую олицетворяет медведь. На плакатах, оповещающих о турнире, два этих символа скалят зубы в непримиримом противостоянии. Швеция и Россия уже давно оспаривают первое место в мировых первенствах, а Супербенди в Хабаровске, обещают организаторы, будет гораздо интереснее, чем чемпионат мира – там среди участников есть и слабые команды, а у нас играть будут только сильнейшие. Это, естественно, «СКА-Нефтяник» и наши соседи-сибиряки «Байкал-Энергия», представляющие Россию, и шведские клубы «Болльнес» и «Эдсбюн».

Болеть, так болеть: Сергей Фургал купил абонемент на игры Кубка губернатора Хабаровского края по бендиФото: Борис КОКУРИН

- Это знаменательное мероприятие, оно пройдёт впервые в нашей стране, да и в мире. Где ещё проходил Кубок губернатора по хоккею с мячом среди сильнейших клубов планеты? Не сомневаюсь, что турнир пройдёт на высочайшем уровне, а жители Хабаровского края поддержат и одобрят это мероприятие. Нет никаких сомнений, что этот формат получит свое развитие, - отметил Сергей Фургал.

Кубок губернатора пройдет в Хабаровске с 5 по 8 сентября, будут проводиться две игры в день, днем на лед выйдут наши соперники, вечером пройдут игры с участием армейцев. Восьмого сентября – финалы. Билеты и абонементы уже в продаже.