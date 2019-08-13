В хабаровском роддоме рассказали, почему сделали прививки вопреки воле матери

Непростая история произошла на этих выходных в четвертом роддоме краевой столицы. Молодая мать отказалась от оказания базовой помощи собственному новорожденному ребенку, и администрация лечебного учреждения была вынуждена пойти на крайние меры - обратиться в судебные органы. Ситуация получилась резонансной. В социальных сетях закипели баталии. Одни пользователи поспешили осудить молодую мать, другие выступили в ее поддержку. Свою позицию корреспонденту «Комсомолки» озвучил главный врач родильного дома №4 Михаил Баев.

НЕ ВСЕ БЛАГОПОЛУЧНО

- Общее мое впечатление о возникшей ситуации таково - людям хочется острых ощущений и не хочется вникать в суть сложившейся ситуации, - делится Михаил Баев, главный врач роддома №4. - Роженица прибыла к нам уже в состоянии родов. В течение беременности она наблюдалась в женской консультации, сдавала анализы, регулярно посещала врача-гинеколога. Правда, был один существенный нюанс - в обменной карте отсутствовали результаты нескольких ультразвуковых исследований.

Делать их необходимо трижды. При первом УЗИ выявляются генетические нарушения, такие, как синдром Дауна. Второе направлено на обнаружение пороков развития. Такие пороки могут сформироваться под влиянием неблагоприятной внешней среды, стать вторичной реакцией на принимаемые матерью лекарственные препараты. Именно по результатам второго ультразвукового исследования у врачей формируется понимание того, что у ребенка нет грубых пороков развития. Третье УЗИ позволяет проследить динамику развития малыша. На его основании делаются показания по родам.

- На отсутствие результатов УЗИ обратили внимание еще в приемном покое, - продолжает Михаил Баев. - Были заданы вопросы и получен ответ: «Это вредно». Аргументировать это утверждение будущая мать не смогла. Однако роды уже начались, и было принято решение о неотложной госпитализации. При этом я объяснил женщине возможные риски такого отношения к медобследованиям. Указал на возможность того, что у новорожденного будут осложнения. И ситуация пациентке была понятна. Забегая вперед, скажу, без осложнений не обошлось.

По словам главного врача, осложнения возникли еще в процессе родов. Пациентке предложено было медикаментозное решение, от которого она отказалась. Отказ акушеры приняли и воспользовались альтернативными методами стимуляции родовой деятельности. Новорожденный младенец также имел некоторые патологии развития.

Персонал родильного дома

БАЗОВАЯ ПОМОЩЬ

- После рождения ребенку должны быть проведены некоторые процедуры, - комментирует Михаил Баев. - В частности, к ним относится забор материала на исследование редких генетических патологий. Это федеральная программа, финансируемая из госбюджета и осуществляемая по инициативе федерального минздрава. Да, случаи выявления таких заболеваний редки, но каждое приводит к инвалидности и гибели ребенка, а лечение его — дорогостоящее. Это стандарт, а не прихоть персонала. Однако молодая мать от базовой помощи отказалась. Подписала соответствующие бумаги.

Медики пытались беседовать с женщиной. Объясняли суть процедур. Пытались выяснить причины неприятия. Однако внятного ответа не получили.

- Тогда я поставил ее в известность, что в соответствии с федеральным законодательством, а именно 323 федеральным законом, имею право обратиться в суд и вынужден буду этим правом воспользоваться, - аргументирует свою позицию главный врач. - Утром 7 августа мы провели экстренное заседание врачебной комиссии и, исчерпав все доводы, обратились в суд. В соответствии с законом мы уведомили органы опеки и попечительства, прокуратуру. В таких случаях суд рассматривает дело в упрощенном порядке - и уже в четыре часа того же дня было вынесено постановление.

Незадолго до заседания в кабинете главного врача появилась бабушка новорожденного младенца, мать роженицы.

- Нет. Никто из персонала ее не вызывал и не ставил в известность, - подчеркивает Михаил Баев. - Да я и не мог бы этого сделать без письменного согласия пациентки. Однако мы поговорили с мамой. Объяснили ей ситуацию и попросили о содействии. Мама пыталась привести свою дочь в чувство, и в конечном счете та дала согласие на аудиологические и морфаные (редкие генетические) исследования. От иных процедур отказалась наотрез. Так что мы вынуждены были прибегнуть к судебной процедуре.

СУД ПОСТАНОВИЛ

По распространяемой в социальных сетях информации, в судебном иске роддома №4 речь идет о «спасении жизни ребенка». Однако изучение судебного решения показывает, что речь в нем несколько не о том.

- Судом вынесено решение о проведении «профилактических мероприятий», - объясняет Михаил Баев. - В соответствии с ним нам разрешено проведение профилактических процедур.

Кстати, это может показаться странным, но проведение иммунизации, в просторечии прививки, это именно профилактические процедуры.

- Все действия персонала происходили в присутствии матери ребенка и ее родственников, - рассказывает главный врач. - Пытались свести на нет все травмирующие факторы. Ребенок все время находился не только на руках у матери, а у ее груди. Никаких осложнений манипуляции у малыша не вызвали, и 9 августа их благополучно выписали домой.