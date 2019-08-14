В Комсомольске-на-Амуре медведь похитил покойника из могилы

В Хабаровском крае продолжаются вылазки медведей к людям. Если до этого визиты хищников были к живым, то на этот раз косолапый наведался к мертвым. Появление медведей на кладбище «Старт» в Комсомольске-на-Амуре - конечно, не редкость.

Как рассказывают очевидцы, дикие животные приходят на кладбище каждый год, тем самым пугая посетителей и работников. Основная цель шарящих по могилам зверей - это лакомства, оставляемые на захоронениях приезжими. Традиция оставлять пищу на кладбище привлекает не только медведей, но и других животных, птиц, что там говорить - и люди иногда не брезгуют.

Прошлой ночью в одном из новых кварталов появился очередной гость.По словам работников кладбища, ранее были замечены попытки животных рыть землю на месте одного из захоронений. Но если раньше «мародеры» не успевали довести дело до конца - их пугали и прогоняли - в этот раз медведь достиг своей цели. Лесной гость разрыл одну из относительно свежих могил, вытащил тело и уволок в лес, оставив только разодранную одежду и развороченную землю на погосте.

Сам квартал, где зверь надругался над могилой, относительно новый, находится рядом с лесным массивом. Огородить столь обширную территорию, которую занимает кладбище, не представляется возможным. На месте работает следственная группа в сопровождении охотоведа, а также кинолог с собакой.

- Для медведя выкопать полтора метра почвы, да еще когда она рыхлая, не представляет большого труда, - рассказал Юрий Колпак, начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов Хабаровского края. - Тем более что медведь способен учуять пищу под таким слоем земли.

Сейчас на территории кладбища работают два охотоведа, они в сопровождении сотрудников полиции проводят обход, и у них есть разрешение на отстрел дикого животного. Напомним, как ранее сообщало агентство, на днях в Верхнебуреинском районе медведь убил грибника.