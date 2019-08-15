Из-за угрозы занесения африканской чумы свиней в Хабаровском крае ввели режим ЧС

Губернатор Хабаровского края подписал постановление о введении регионального режима ЧС в Хабаровском крае. Это позволит усилить мероприятия по недопущению занесения африканской чумы свиней в регион и позволит оперативно привлекать финансирование, если это будет необходимо.

Ранее в Хабаровском крае уже был ужесточен контроль завоза как живых свиней, так и мясопродуктов из них с соседних территорий, в том числе и на границе с Китаем. Все владельцы частных хозяйств были предупреждены, что в случае подозрения на возникновение заболевания фермерам необходимо будет срочно проинформировать ветеринарную службу.

Также сегодня, по словам главного ветеринарного инспектора, усилен контроль за реализацией охлажденной и замороженной свинины и поставками мяса в регион. Речь идет как о таможенных пунктах пропуска, так и приграничных автомагистралях. Продукция проверяется и в торговых сетях.

- Ветеринарная служба уже организовала обход по частным дворовым хозяйствам, занимающимся разведением свиней. Акцент сделан на приграничные территории, которые в первую очередь находятся в зоне риска.Запрещен выгул свиней на открытом воздухе, использование кормов без документов, допуск в животноводческие помещения посторонних людей. Параллельно проводится плановая вакцинация от ящура. В Хабаровском крае не зафиксировано ни одного случая чумы свиней. Однако угроза занесения инфекции по-прежнему велика, - отмечает Николай Постоев, начальник управления ветеринарии правительства края - главный государственный ветеринарный инспектор.

АЧС безопасна для человека, однако риск распространения инфекции с мясной продукцией высок. В связи с этим жителей края просят проявлять бдительность, проверяя документы на охлажденную и замороженную свинину, а также избегать покупок на стихийных рынках. Управление ветеринарной службы организует контрольные рейды. Обо всех подозрительных точках продаж жители края могут сообщать по телефону «горячей линии»: 8 (4212) 60 - 16 - 14.

Напомним, в Амурскую область, в поселок Усть-Ивановку, по мнению специалистов, вирус был занесен с продуктами питания. Сегодня в этом регионе проводятся мероприятия по ликвидации очагов заболевания - уничтожается поголовье свиней. В муниципалитете был также объявлен режим ЧС, введен карантин. Вирус был занесен и на территорию Благовещенского района Амурской области.

По данным ветеринарных служб, вспышки африканской чумы свиней произошли в двух пограничных с Хабаровским краем регионах: в Амурской области и Приморском крае. В частности, в Приморье - там выявлены случаи заболевания животных в крестьянско-фермерских хозяйствах и вынос опасного вируса в дикую природу - зарегистрирован падеж диких кабанов.