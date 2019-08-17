2019-08-17T05:37:12+03:00
Общество

Парни в Хабаровском крае два дня провели в лесу с медведями и ели только ягоду

Молодые люди отправились в лес за грибами, но невольно стали экстремалами
Ольга КИВА
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Парни в Хабаровском крае два дня провели в лесу с медведями и ели только ягоду ФОТО: ПСО «Лига-Спас»Парни в Хабаровском крае два дня провели в лесу с медведями и ели только ягоду ФОТО: ПСО «Лига-Спас»
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Два парня решили отправиться в лес за грибами. Казалось бы, обычное дело, но вот только молодые люди заплутали в лесу. Ситуация осложнялась тем, что на территории, куда они забрели, хозяйничают медведи. Не так давно, косолапые выслеживали людей, которые искали тут же, в районе поселка Сита, пропавшую бабушку. Один из медведей подобрался слишком близко, когда искатели все же нашли старушку, и даже бессовестно пытался отбить у них беспомощную женщину. Однако поисковики окружили ее, а охотники приготовились стрелять, на случай, если зверь решиться напасть, но тот только бегал рядом и сбежал, как только услышал гул мотора приближающейся машины.

ПАРНИ УСПЕЛИ ПОЗВОНИТЬ И СВЯЗЬ С НИМИ ПРОПАЛА

Когда молодые люди поняли, что заблудились, они решили позвонить по номеру «112». Как только они сделали звонок, связь с ними пропала. По «сингалу», поступившему вечером в субботу, 10 августа, группа добровольцев выехала на поиски.

- Сначала искатели работали на отклик, обследуя участок вдоль дороги. Однако никакой реакции от потеряшек так и не дождались. Потом решили идти в лес. Однако помня о прошлой встрече с косолапым, сразу заручились поддержкой охотников. К поискам также подключились волонтеры, полицейские и спасатели, - рассказали в ПСО «Лига-Спас».

ПОИСКИ ШЛИ, НЕСМОТРЯ НА ДОЖДЬ И ТЯЖЕЛЫЙ ПУТЬ

Искатели наметили обследовать лес. Идти пришлось в том числе по марям и болотам, компанию составляли надоедливые насекомые, сам поход был очень сложным - ребята падали, спотыкались, проваливались в воду, но все же шли. На всякий случай охотники стреляли в воздух, полицейские запускали ракеты, МЧС на дороге включали сирены и проблесковые маячки. Поисковая операция осложнялась еще и из-за дождя, но старания вскоре увенчались успехом.

После очередного выстрела искатели услышали шум и крики. В сторону откуда шел звук, отправились поисковики и, о чудо, из рации наконец-то прозвучало заветное «Найдены, живы!». Подумать только, парни два дня провели в лесу, им повезло избежать встречи с медведями. Они промокли до нитки и не смогли развести костер, потому что отсырели спички. Однако они смогли соорудить шалаш, питались ягодой и просто ждали помощи на одном месте, потому что не знали куда идти.

Потеряшек вывели из леса, напоили чаем. Одному из них понадобилась медицинская помощь – парень был слаб, ему требовался инсулин. Молодого человека медленно вывели из леса и передали врачам.

Парни в Хабаровском крае два дня провели в лесу с медведями и ели только ягоду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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