Когда Мазай не понадобился: хабаровские спасатели эвакуировали с затопленной дачи шестерых котов

Эта история началась накануне, когда бригада Специализированной пожарно-спасательной части краевого МЧС снимала с затопленной дачи на Большом Уссурийском острове пожилую женщину. Мы писали об этой истории: бабушку нашли случайно – соседи по приусадебному участку забеспокоились почему из знакомая не выходит на связь и попросили спасателей проверить.

Помимо четырех взрослых котов в затопленном доме нашли еще двух маленьких котятФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

С трудом найдя затопленный домик, сотрудники МЧС обнаружили пенсионерку, сидевшую на крыше двухэтажного строения. Она больше двух недель провела в водной блокаде. У женщины закончилась еда, и к себе она прижимала скулящего пса. Чуть позднее выяснилось, что это не единственные обитатели дома.

- Женщина сказала, что в доме живут еще трое кошек, но с собой она их взять не сможет. Родственники, у которых она будет жить – против, - поделились спасатели. – Так что мы эвакуировали только пенсионерку и ее собаку. Это конечно ее решение, но сердце все равно было не на месте.

Спасателям пришлось внимательно следить за перепуганными животнымиФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

На следующий день та же бригада опять вышла на патрулирование островов и не сговариваясь направилась к дому, где оставались брошенные кошки. Оставив катер неподалеку, ближе подойти было нельзя из-за затопленных заборов, они надули резиновую лодку и принялись за поиски четвероногих подтопленцев. Впрочем, долго их разыскивать не пришлось. Нашли пушистиков по громкому мяуканью.

Одному четвероногому паникеру уадалось вырваться и забраться на дерево, оставлять там его было нельзя - пришлось сниматьФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Однако вывозить терпящих бедствие животных пришлось в два захода – как оказалось там было не три кошки, а в два раза больше. Во время эвакуации один из котов перепугался и рванул на ближайшее дерево. Видимо там ему показалось безопаснее. Голодное и перепуганное животное пришлось долго уговаривать спуститься к людям. В конце концов водитель катера Антон Храмцов взобрался на дерево и достал беглеца, которого во избежание немедленно водворили в трюм и накормили батоном.

Животных покормили и доставили в Хабаровск на твердую землюФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Честно говоря мы не ожидали, что спасенных будет так много, - хозяйка нам говорила лишь о трех котах, но сердце болело за всех, поэтому никого не оставили, - отметил Станислав Сергеев, старший инструктор пожарный (спасатель) СПСЧ ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. – Операция по их спасению осложнилась тем, что животные были испуганы и голодные, некоторые из них вырывались. Но все завершилось хорошо.

Котов, кошек и котят доставили в Хабаровск по пути напоив и накормив. Взрослые, поняв, что они на твердой земле тут же рванули от катера во все лопатки, двоих малышей взял к себе один из спасателей.

Двоих котят приютил у себя дома сотрудник МЧСФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Как подчеркнули в Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю, не стоит оставлять животных в затопленных домах. Шансов что они самостоятельно выживут очень мало.