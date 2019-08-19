Под Хабаровском пожилая женщина из-за паводка несколько дней не могла выбраться со своей дачи

О том, что на одной из дач на острове Большой Уссурийский может находиться человек, отрезанный «большой водой» от «большой земли», спасатели узнали от соседей. Домик семейной пары стоит на возвышенности, и вода до него пока не добралась, однако все вокруг подтоплено. Знакомые оставляют супругам сумки с едой на сухом месте, которые потом забирает глава семейства. Именно его встретили спасатели, патрулирующие окрестности. Сотрудники МЧС помогли мужчине перевезти припасы домой.

- Пожилая чета поинтересовалась, уехала ли их давняя соседка, связи с ней нет, и добраться по воде уже туда невозможно, - рассказала Екатерина Потворова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Под Хабаровском пожилая женщина из-за паводка несколько дней не могла выбраться со своей дачиФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Мужчину взяли в проводники и на катере отправились проверить пенсионерку. Как оказалось - не зря. Пожилая женщина уже несколько дней сидела на крыше двухэтажного домика, вокруг разливалась вода, временами ее глубина превышала человеческий рост, так что пенсионерка уже отчаялась самостоятельно выбраться с дачи. Телефона у 60-летней хабаровчанки не было, запас продуктов подходил к концу.

- Добраться до женщины или увидеть ее с берега было невозможно, место удаленное и труднодоступное для лодки. Поэтому обнаруженной дачнице пришлось преодолеть в сопровождении наших сотрудников путь по воде до катера, затем пенсионерку и ее домашних питомцев доставили на Красную речку, где живет ее племянница, - подчеркнули в управлении.

Под Хабаровском пожилая женщина из-за паводка несколько дней не могла выбраться со своей дачиФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Как отмечают в ведомстве, это уже десятый случай с начала паводка, когда люди, попав в водяную ловушку, не могут выбраться с затопленных участков и вынуждены эвакуироваться только при помощи спасателей.

В поселках они остаются, несмотря на предупреждения о паводке, и главная причина – опасаются, что в их отсутствие дачи разграбят мародеры. Они до последнего надеются, что беда обойдет их стороной, а когда вода все-таки приходит, сам выбраться уже не могут.

Сейчас на островах дежурят три группы спасателей, основная задача которых поиск и помощь оставшимся дачникам. По данным МЧС, сейчас на приусадебных участках в зоне подтопления находятся около 60 человек.