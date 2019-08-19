Пришла вода - отворяй ворота: наводнение в Хабаровском крае набирает силу

Гребень паводка 19 августа пришел к Хабаровску. В зону затопления попали не только приусадебные участки хабаровчан, но и городские улицы.

ВИНОВАТЫ ЛИВНЕВКИ?

16 августа городской администрации пришлось принять решение о закрытии для движения улицы Флегонтова. Уровень воды на дорожном полотне составил около 70 сантиметров. Сейчас автомобильное движение восстановлено.

Затоплены оказались даже улицы от Амура далекие. 17 августа жертвами разгула стихии стали жители поселка имени Горького и района Хабаровск-2. Вода залила дороги и дворы многоквартирных домов и заплескалась возле самых дверей коттеджей в частном секторе. Начались перебои с электроснабжением.

- По состоянию на утро 17 августа в краевой столице подтоплены 23 приусадебных участка, расположенных в низинах на улицах Океанская, Аэродромная, Овражная, Иркутская, Пропарочная, Железнодорожная, Приморская, Тунгусская, Наречная, Двинская, Ульяновская, Дальневосточная, Боевая, Ленская, Парфенова и переулок Машинистов, - рассказала Екатерина Потворова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю. - Подразделениями МЧС совместно с аварийно-спасательными службами города ведется откачка воды с улиц, дворов и подворий, оказывается необходимая помощь населению.

Списывать подтопление городских улиц на скверный характер тайфуна «Лесима» было бы нечестно. По сообщению пресс-службы городской администрации, на улице Флегонтова были перекрыты ливневые коллекторы. В поселке имени Горького коллекторы не выдержали напора воды и сточные воды бурным потоком устремились на городские улицы.

Гребень паводка 19 августа пришел к Хабаровску.Фото: Ольга КИВА

- Сейчас откачиваем воду из подвалов, однако коллекторы по-прежнему переполнены, - прокомментировал ситуацию директор управляющей компании «ДВСРК-Горький» Алексей Болванович. - Сейчас основная задача - осушить подвал дома по улице Гагарина, 1 Е. Он отключен от электричества уже вторые сутки, так как распределительное устройство находится в воде. В остальных домах электроснабжение восстановлено.

Для откачки воды из подвалов в поселке работают 2 спецмашины, а также 6 дизельных насосов. К полудню 19 июля подача электричества в поселке была полностью восстановлена.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="262" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/726763" frameborder="0"></iframe> Сплав на Флегонтова.

У СОСЕДЕЙ НЕБЛАГОПОЛУЧНО

В соседней Еврейской автономии спасатели работают в поселках Николаевка и Приамурский. Ситуацию усугубляют дожди и грунтовые воды. Затоплены дачные участки.

- На 19 августа ситуация такова. В результате повышения уровня воды подтоплены 16 населенных пунктов области. - рассказала Ксения Письменная, руководитель пресс-службы ГУ МЧС по ЕАО. - Подтоплены 6 жилых домов в селе Ленинское, поселке Николаевка и в Биробиджане. В Ленинском, Смидовичском, Биробиджанском и Октябрьском районах подтоплено более девятисот приусадебных участков. Сотрудниками ведется патрулирование, при необходимости оказывается помощь населению. За выходные шестеро жителей были эвакуированы. Укреплены 200 метров дамб.

В зону затопления попал участок федеральной трассы "Хабаровск - Комсомольск", а также четыре населенных пункта в Нанайском районе Хабаровского края - Синда, Дада, Найхин и Дубовый Мыс. Здесь ливневые дожди вывели из берегов Синдинскую протоку и озеро Гасси. Уровень воды здесь заметно поднимается, подбираясь к дорожному полотну. От переливов спасает только то, что дорогу в прошлом году отсыпали, существенно приподняв.

У села Троицкое вода вплотную подошла к опасной отметке (448 сантиметров при опасном в 450), а у села Елабуга шагнула далеко за предел (611 сантиметров при опасном в 550).

Прохождение паводка по Амуру продолжается, по мнению руководителя Дальневосточного УГМС Вячеслава Паршина, 25 - 29 августа гребень подойдет к Комсомольску. По прогнозам гидрологов, уровень воды там может составить 680 сантиметров. В регионе продолжает действовать режим ЧС.