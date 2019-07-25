Хабаровск поплыл под первым же сильным дожем

Как сообщают очевидцы, сегодня в Хабаровске после сильного грозового дождя «поплыл» практически весь центр города, а также часть территорий Южного района города. Очевидная причина – не справились ливневки.

Этим утром преодолеть Амурский бульвар было возможно только на лодке, пешеходы подворачивали штанины, снимали обувь и едва ли не вплавь пытались форсировать водную преграду, автомобилисты старались проехать, но самые осмотрительные выбирали объездные пути.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/722163" frameborder="0"></iframe> Потов Хабаровске Амурский бульвар.Борис КОКУРИН

Вопрос о ливневой канализации горожане неоднократно задавали администрации города, конкретно начальнику управления дорог и внешнего благоустройства Олегу Гроо, но к сожалению, до сих пор проблема так и не решилась. К тому же сам чиновник сейчас дает другие ответы совсем другим людям. Его обвиняют в получении крупной взятки в 4 миллиона рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/722165" frameborder="0"></iframe> Хабаровск улицы заливает водой.Социальные сети

Напомним, что похожая ситуация была в Комсомольске-на-Амуре и тоже после сильного грозового ливня. Тогда «поплыли» сразу четыре перекрестка. Администрация города честно признала проблему и направила к аварийным ливневкам ремонтные бригады, которые должны были прочистить засоры, из-за которых вода не могла уйти.

Кстати, погода на эту и следующую неделю оптимизма не внушает. Метеорологи обещают дожди с грозами. Распогодится только к 6 августа.