2019-07-25T07:58:43+03:00
Общество

Хабаровск поплыл под первым же сильным дожем

На Амурском бульваре, в Центральном и Южном районах города тонут машины, плывут пешеходы [видео]
Борис КОКУРИН
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Хабаровск поплыл под первым же сильным дожемХабаровск поплыл под первым же сильным дожемФото: Борис КОКУРИН
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Как сообщают очевидцы, сегодня в Хабаровске после сильного грозового дождя «поплыл» практически весь центр города, а также часть территорий Южного района города. Очевидная причина – не справились ливневки.

Этим утром преодолеть Амурский бульвар было возможно только на лодке, пешеходы подворачивали штанины, снимали обувь и едва ли не вплавь пытались форсировать водную преграду, автомобилисты старались проехать, но самые осмотрительные выбирали объездные пути.

Потов Хабаровске Амурский бульвар.Борис КОКУРИН

Вопрос о ливневой канализации горожане неоднократно задавали администрации города, конкретно начальнику управления дорог и внешнего благоустройства Олегу Гроо, но к сожалению, до сих пор проблема так и не решилась. К тому же сам чиновник сейчас дает другие ответы совсем другим людям. Его обвиняют в получении крупной взятки в 4 миллиона рублей.

Хабаровск улицы заливает водой.Социальные сети

Напомним, что похожая ситуация была в Комсомольске-на-Амуре и тоже после сильного грозового ливня. Тогда «поплыли» сразу четыре перекрестка. Администрация города честно признала проблему и направила к аварийным ливневкам ремонтные бригады, которые должны были прочистить засоры, из-за которых вода не могла уйти.

Кстати, погода на эту и следующую неделю оптимизма не внушает. Метеорологи обещают дожди с грозами. Распогодится только к 6 августа.

Потоп в Хабаровске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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