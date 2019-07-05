Дорога дальняя, казенный дом: следователи провели обыски у главного дорожника Хабаровска Олега Гроо

ВЗЯЛ - ОТВЕЧАЙ

Сегодня Олег Гроо, начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации города не вышел на работу. Как оказалось, чиновник был занят - давал показания следователям.

- Олег Гроо был задержан следственными органами по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, - рассказал Илья Гудков, руководитель пресс-службы СУ СК России по Хабаровскому краю. - По версии следствия, он как должностное лицо получил взятку в размере 4 миллионов рублей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе проведен обыск по месту жительства подозреваемого, изъяты предметы и вещи, имеющие значение для дела.

Как отметили в региональном следственном комитете, расследование уголовного дела продолжается, сейчас решается вопрос о заключении чиновника под стражу.

Олег Гроо - в администрации Хабаровска фигура легендарная и даже в какой-то степени монументальная. Если посмотреть его послужной список, он чист и безоблачен вплоть до 2017 года. Тридцать лет он провел на руководящих должностях, а с 2012 года является начальником управления дорог и внешнего благоустройства города.

За время работы в администрации Гроо был награжден медалью «Участнику борьбы со стихией на Амуре», медалями МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации» и «За пропаганду спасательного дела», множеством благодарственных писем и грамот.

Многие наверняка помнят его легендарные высказывания: «Снег имеет свойство таять» и «Вода стекает вниз», которыми он объяснял бездействие подчиненных ему служб во время ливней и снегопадов.

И вдруг в июле 2017 года чиновник написал заявление «по собственному желанию». Свой уход он объяснил личными причинами. Ушел, да и ладно бы, но ровно через четыре месяца он вернулся на ту же самую должность.

ПЕРВОЕ УГОЛОВНОЕ

Идем дальше. В сентябре 2018 года на Олега Гроо завели уголовное дело. Поводом послужила прокурорская проверка. Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что Олег Гроо препятствовал законной предпринимательской деятельности. Речь идет о строительной компании, которая занималась возведением жилого комплекса. Сдать его в срок мешало, в том числе, и отсутствие дороги. Строители умоляли администрацию выдать разрешение, но там всегда находили причину сказать «нет».

Тогда прокурор посчитал предлоги надуманными, и следственный комитет возбудил уголовное дело. Впрочем, если вы подумали, что Гроо опять ушел с должности, то ошибаетесь. Он остался на посту. Вплоть до конца января 2019 года, когда его все-таки отстранили - следователи настояли. В середине января дело ушло в суд, где с Олега Гроо сняли все обвинения.

- Предварительные слушания завершились примирением сторон, - рассказала тогда «КП»-Хабаровск» Марина Ступакова, старший помощник прокурора Центрального района. - Потерпевшие ходатайствовали о том, чтобы прекратить уголовное дело в отношении обвиняемого в виду того, что он загладил свою вину. Никаких претензий друг к другу они не имеют.

Как именно вина была заглажена, история умалчивает, но факт в том, что Олег Яковлевич вновь совершил comeback и вернулся в родное управление на белом коне.

И вот, новый поворот. Теперь Олега Гроо обвиняют в получении крупной взятки, что гораздо серьезнее, чем предыдущая статья. Если раньше ему грозил штраф до пятисот тысяч рублей и запрет занимать должность в муниципалитете, то теперь уголовное дело может закончиться реальным сроком в местах от нас не столь отдаленных.