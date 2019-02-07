Уголовное дело бывшего начальника управления дорог Хабаровска ушло в суд

Олег Гроо, теперь уже бывший начальник управления дорог и внешнего благоустройства Хабаровска, привлек внимание следователей в прошлом году. На 54-летнего чиновника завели уголовное дело в октябре, а недавно следственный комитет через суд потребовал отстранить его от занимаемой в мэрии должности. Суд ходатайство удовлетворил.

Гроо обвиняют по 169 статье Уголовного кодекса РФ - воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Как объясняют в региональном СК, с 2016 по 2018 год к чиновнику обращались представители одной и той же строительной компании. Фирма возводит дома в Индустриальном районе, а одно из условий их ввода в эксплуатацию - автомобильная дорога, которой необходимо соединить основную трассу с ЖК. На протяжении двух лет коммерсанты просили выдать им разрешение на строительство примыкания к дороге, но каждый раз получали отказ, как говорят в следкоме, «под надуманными предлогами».

Впрочем, сам Олег Гроо своей вины не признает, в истории предстоит разобраться суду.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - резюмировали в пресс-службе управления СК РФ по Хабаровскому краю.